Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,56% - до 2,0182 маната, курс рубля упал на 1,35% - до 0,0220 маната.