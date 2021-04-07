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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
7 апреля 2021 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,56% - до 2,0182 маната, курс рубля упал на 1,35% - до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0182

1 Российский рубль

0,0220

1 Австралийский доллар

1,3014

1 Аргентинское песо

0,0184

1 Белорусский рубль

0,6409

1 Бразильский реал

0,3040

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1172

100 Вон Республики Корея

0,1524

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2370

1 Китайский юань

0,2599

1 Датская крона

0,2714

1 Грузинский лари

0,4990

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3513

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1973

1 Швейцарский франк

1,8263

1 Израильский шекель

0,5159

1 Канадский доллар

1,3512

1 Кувейтский динар

5,6236

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4119

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2003

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4396

1 Сингапурский доллар

1,2699

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4154

1 Турецкая лира

0,2084

1 Тайваньский доллар

0,0597

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0612

100 Японских йен

1,5490

1 Новозеландский доллар

1,1995

Золото (1 унция)

2955,8240

Серебро (1 унция)

42,6868

Платина (1 унция)

2114,5535

Палладий (1 унция)

4547,1685
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.04.2021)

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