Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,56% - до 2,0182 маната, курс рубля упал на 1,35% - до 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0182
|
1 Российский рубль
|
0,0220
|
1 Австралийский доллар
|
1,3014
|
1 Аргентинское песо
|
0,0184
|
1 Белорусский рубль
|
0,6409
|
1 Бразильский реал
|
0,3040
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1172
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1524
|
1 Чешская крона
|
0,0776
|
100 Чилийских песо
|
0,2370
|
1 Китайский юань
|
0,2599
|
1 Датская крона
|
0,2714
|
1 Грузинский лари
|
0,4990
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3513
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1973
|
1 Швейцарский франк
|
1,8263
|
1 Израильский шекель
|
0,5159
|
1 Канадский доллар
|
1,3512
|
1 Кувейтский динар
|
5,6236
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4119
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0943
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2003
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4396
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2699
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4154
|
1 Турецкая лира
|
0,2084
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0597
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0612
|
100 Японских йен
|
1,5490
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1995
|
Золото (1 унция)
|
2955,8240
|
Серебро (1 унция)
|
42,6868
|
Платина (1 унция)
|
2114,5535
|
Палладий (1 унция)
|
4547,1685