Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,8764, курс рубля - на 9,4%, до 0,0155 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8764
|
1 Российский рубль
|
0,0155
|
1 Австралийский доллар
|
1,2509
|
1 Аргентинское песо
|
0,0157
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3382
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1116
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1403
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,2135
|
1 Китайский юань
|
0, 2690
|
1 Датская крона
|
0,2522
|
1 Грузинский лари
|
0,5288
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2687
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1740
|
1 Швейцарский франк
|
1,8508
|
1 Израильский шекель
|
0,5228
|
1 Канадский доллар
|
1,3396
|
1 Кувейтский динар
|
5,6052
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0034
|
1 Киргизский сом
|
0,0179
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4063
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0924
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1904
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3878
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2520
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3627
|
1 Турецкая лира
|
0,1202
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0605
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4729
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1597
|
Золото (1 унция)
|
3297,6345
|
Серебро (1 унция)
|
42,8190
|
Платина (1 унция)
|
1854,7000
|
Палладий (1 унция)
|
4742,3455