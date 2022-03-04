Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,8764, курс рубля - на 9,4%, до 0,0155 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8764 1 Российский рубль 0,0155 1 Австралийский доллар 1,2509 1 Аргентинское песо 0,0157 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3382 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1116 100 Вон Республики Корея 0,1403 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,2135 1 Китайский юань 0, 2690 1 Датская крона 0,2522 1 Грузинский лари 0,5288 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2687 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1740 1 Швейцарский франк 1,8508 1 Израильский шекель 0,5228 1 Канадский доллар 1,3396 1 Кувейтский динар 5,6052 1 Казахстанский тенге 0,0034 1 Киргизский сом 0,0179 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4063 1 Мексиканское песо 0,0821 1 Молдавский лей 0,0924 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1904 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3878 1 Сингапурский доллар 1,2520 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3627 1 Турецкая лира 0,1202 1 Тайваньский доллар 0,0605 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4729 1 Новозеландский доллар 1,1597 Золото (1 унция) 3297,6345 Серебро (1 унция) 42,8190 Платина (1 унция) 1854,7000 Палладий (1 унция) 4742,3455 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.03.2022)