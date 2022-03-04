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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 марта 2022 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,8764, курс рубля - на 9,4%, до 0,0155 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8764

1 Российский рубль

0,0155

1 Австралийский доллар

1,2509

1 Аргентинское песо

0,0157

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3382

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1116

100 Вон Республики Корея

0,1403

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,2135

1 Китайский юань

0, 2690

1 Датская крона

0,2522

1 Грузинский лари

0,5288

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2687

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1740

1 Швейцарский франк

1,8508

1 Израильский шекель

0,5228

1 Канадский доллар

1,3396

1 Кувейтский динар

5,6052

1 Казахстанский тенге

0,0034

1 Киргизский сом

0,0179

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4063

1 Мексиканское песо

0,0821

1 Молдавский лей

0,0924

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1904

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3878

1 Сингапурский доллар

1,2520

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3627

1 Турецкая лира

0,1202

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4729

1 Новозеландский доллар

1,1597

Золото (1 унция)

3297,6345

Серебро (1 унция)

42,8190

Платина (1 унция)

1854,7000

Палладий (1 унция)

4742,3455
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.03.2022)

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