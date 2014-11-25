Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2014)

1 доллар - 0,7844 манатов

25 ноября, 2014 06:14

https://report.az/storage/news/b10482850f6bbc24153427026fa6ef63/6091177a-2aee-42a6-9b7b-ebf5b7c4f0be_292.jpg Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9745 1 Российский рубль 0.0175 1 Австралийский доллар 0.6742 1 Аргентинское песо 0.0921 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3081 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0711 100 Вон Республики Корея 0.0705 1 Чешская крона 0.0353 100 Чилийских песо 0.1316 1 Китайский юань 0.1277 1 Датская крона 0.1310 1 Грузинский лари 0.4315 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2302 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1053 1 Швейцарский франк 0.8102 1 Израильский шекель 0.2033 1 Канадский доллар 0.6951 1 Кувейтский динар 2.6935 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2826 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2341 1 Мексиканское песо 0.0574 1 Молдавский лей 0.0521 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1153 100 Узбекских сум 0.0327 1 Польский злотый 0.2321 1 Сингапурский доллар 0.6018 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1464 1 Турецкая лира 0.3517 1 Тайваньский доллар 0.0254 1 Таджикский сомони 0.1487 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0519 100 Японских йен 0.6655 1 Новозеландский доллар 0.6141 Золото (1 унция) 939.3190 Серебро (1 унция) 12.9470 Платина (1 унция) 958.5368 Палладий (1 унция) 623.5980