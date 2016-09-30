Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2016)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6211 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,8187 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,39% и составил 0,0257 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6211 1 Евро 1.8187 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.2365 1 Аргентинское песо 0.1056 1 Белорусский рубль 0.8423 1 Бразильский реал 0.4973 1 Дирхам ОАЭ 0.4414 1 Южноафриканский рэнд 0.1167 100 Вон Республики Корея 0.1475 1 Чешская крона 0.0673 100 Чилийских песо 0.2457 1 Китайский юань 0.2430 1 Датская крона 0.2440 1 Грузинский лари 0.6935 1 Гонконгский доллар 0.2090 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.1026 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1890 1 Швейцарский франк 1.6783 1 Израильский шекель 0.4321 1 Канадский доллар 1.2326 1 Кувейтский динар 5.3795 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1076 1 Малазийский ринггит 0.3912 1 Мексиканское песо 0.0829 1 Молдавский лей 0.0822 1 Египетский фунт 0.1826 1 Норвежская крона 0.2013 100 Узбекских сум 0.0539 1 Польский злотый 0.4224 1 Сингапурский доллар 1.1873 1 Саудовский риал 0.4317 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2668 1 Турецкая лира 0.5398 1 Тайваньский доллар 0.0518 1 Таджикский сомони 0.2064 1 Новый туркменский манат 0.4645 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.6021 1 Новозеландский доллар 1.1776 Золото (1 унция) 2136,7719 Серебро (1 унция) 30,9630 Платина (1 унция) 1655,1431 Палладий (1 унция) 1149,3599