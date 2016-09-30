Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2016)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6211 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,8187 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,39% и составил 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6211
|1 Евро
|1.8187
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2365
|1 Аргентинское песо
|0.1056
|1 Белорусский рубль
|0.8423
|1 Бразильский реал
|0.4973
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4414
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1167
|100 Вон Республики Корея
|0.1475
|1 Чешская крона
|0.0673
|100 Чилийских песо
|0.2457
|1 Китайский юань
|0.2430
|1 Датская крона
|0.2440
|1 Грузинский лари
|0.6935
|1 Гонконгский доллар
|0.2090
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1026
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1890
|1 Швейцарский франк
|1.6783
|1 Израильский шекель
|0.4321
|1 Канадский доллар
|1.2326
|1 Кувейтский динар
|5.3795
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1076
|1 Малазийский ринггит
|0.3912
|1 Мексиканское песо
|0.0829
|1 Молдавский лей
|0.0822
|1 Египетский фунт
|0.1826
|1 Норвежская крона
|0.2013
|100 Узбекских сум
|0.0539
|1 Польский злотый
|0.4224
|1 Сингапурский доллар
|1.1873
|1 Саудовский риал
|0.4317
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2668
|1 Турецкая лира
|0.5398
|1 Тайваньский доллар
|0.0518
|1 Таджикский сомони
|0.2064
|1 Новый туркменский манат
|0.4645
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.6021
|1 Новозеландский доллар
|1.1776
|Золото (1 унция)
|2136,7719
|Серебро (1 унция)
|30,9630
|Платина (1 унция)
|1655,1431
|Палладий (1 унция)
|1149,3599
Tural İbadlıАвтор новости
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