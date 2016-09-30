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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2016)

    1 доллар США - 1,6211 маната

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6211 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,35% и составил 1,8187 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,39% и составил 0,0257 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6211
    1 Евро 1.8187
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2365
    1 Аргентинское песо 0.1056
    1 Белорусский рубль 0.8423
    1 Бразильский реал 0.4973
    1 Дирхам ОАЭ 0.4414
    1 Южноафриканский рэнд 0.1167
    100 Вон Республики Корея 0.1475
    1 Чешская крона 0.0673
    100 Чилийских песо 0.2457
    1 Китайский юань 0.2430
    1 Датская крона 0.2440
    1 Грузинский лари 0.6935
    1 Гонконгский доллар 0.2090
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1026
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1890
    1 Швейцарский франк 1.6783
    1 Израильский шекель 0.4321
    1 Канадский доллар 1.2326
    1 Кувейтский динар 5.3795
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0239
    100 Ливанских фунтов 0.1076
    1 Малазийский ринггит 0.3912
    1 Мексиканское песо 0.0829
    1 Молдавский лей 0.0822
    1 Египетский фунт 0.1826
    1 Норвежская крона 0.2013
    100 Узбекских сум 0.0539
    1 Польский злотый 0.4224
    1 Сингапурский доллар 1.1873
    1 Саудовский риал 0.4317
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2668
    1 Турецкая лира 0.5398
    1 Тайваньский доллар 0.0518
    1 Таджикский сомони 0.2064
    1 Новый туркменский манат 0.4645
    1 Украинская гривна 0.0627
    100 Японских йен 1.6021
    1 Новозеландский доллар 1.1776
    Золото (1 унция) 2136,7719
    Серебро (1 унция) 30,9630
    Платина (1 унция) 1655,1431
    Палладий (1 унция) 1149,3599
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