Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2017)

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,1% составив 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 2,0367 маната, курс рубля опустился на 0,69% составив 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7010 1 Евро 2.0367 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.3583 1 Аргентинское песо 0.0979 1 Белорусский рубль 0.8816 1 Бразильский реал 0.5373 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1310 100 Вон Республики Корея 0.1516 1 Чешская крона 0.0780 100 Чилийских песо 0.2718 1 Китайский юань 0.2584 1 Датская крона 0.2738 1 Грузинский лари 0.6994 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.1995 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2144 1 Швейцарский франк 1.7798 1 Израильский шекель 0.4761 1 Канадский доллар 1.3603 1 Кувейтский динар 5.6465 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3984 1 Мексиканское песо 0.0954 1 Молдавский лей 0.0958 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2195 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.4788 1 Сингапурский доллар 1.2557 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4204 1 Турецкая лира 0.4932 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0668 100 Японских йен 1.5498 1 Новозеландский доллар 1.2353 Золото (1 унция) 2243,0237 Серебро (1 унция) 29,5464 Платина (1 унция) 1702,7010 Палладий (1 унция) 1600,6410