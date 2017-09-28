Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2017)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,40% - до 1,9946 маната, курс рубля - на 0,68%, до 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9946 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3296 1 Аргентинское песо 0.0968 1 Белорусский рубль 0.8657 1 Бразильский реал 0.5325 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1248 100 Вон Республики Корея 0.1482 1 Чешская крона 0.0766 100 Чилийских песо 0.2664 1 Китайский юань 0.2554 1 Датская крона 0.2680 1 Грузинский лари 0.6864 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.2738 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2081 1 Швейцарский франк 1.7454 1 Израильский шекель 0.4794 1 Канадский доллар 1.3597 1 Кувейтский динар 5.6303 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4018 1 Мексиканское песо 0.0932 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2135 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4608 1 Сингапурский доллар 1.2484 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3986 1 Турецкая лира 0.4740 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5039 1 Новозеландский доллар 1.2226 Золото (1 унция) 2180,5915 Серебро (1 унция) 28,4426 Платина (1 унция) 1559,0834 Палладий (1 унция) 1559,0834