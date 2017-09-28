Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2017)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,40% - до 1,9946 маната, курс рубля - на 0,68%, до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9946
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3296
|1 Аргентинское песо
|0.0968
|1 Белорусский рубль
|0.8657
|1 Бразильский реал
|0.5325
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1248
|100 Вон Республики Корея
|0.1482
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2664
|1 Китайский юань
|0.2554
|1 Датская крона
|0.2680
|1 Грузинский лари
|0.6864
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2738
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2081
|1 Швейцарский франк
|1.7454
|1 Израильский шекель
|0.4794
|1 Канадский доллар
|1.3597
|1 Кувейтский динар
|5.6303
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4018
|1 Мексиканское песо
|0.0932
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2135
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4608
|1 Сингапурский доллар
|1.2484
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3986
|1 Турецкая лира
|0.4740
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5039
|1 Новозеландский доллар
|1.2226
|Золото (1 унция)
|2180,5915
|Серебро (1 унция)
|28,4426
|Платина (1 унция)
|1559,0834
|Палладий (1 унция)
|1559,0834
Tural İbadlıАвтор новости
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