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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2018)

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,49%, до 2,1164 маната, курс рубля вырос на 0,68%, до 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.1164
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.3154
    1 Аргентинское песо 0.0842
    1 Белорусский рубль 0.8736
    1 Бразильский реал 0.5129
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1460
    100 Вон Республики Корея 0.1588
    1 Чешская крона 0.0832
    100 Чилийских песо 0.2810
    1 Китайский юань 0.2715
    1 Датская крона 0.2843
    1 Грузинский лари 0.6999
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.4194
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2076
    1 Швейцарский франк 1.7990
    1 Израильский шекель 0.4962
    1 Канадский доллар 1.3248
    1 Кувейтский динар 5.6780
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4388
    1 Мексиканское песо 0.0927
    1 Молдавский лей 0.1032
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2215
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.5014
    1 Сингапурский доллар 1.3011
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4820
    1 Турецкая лира 0.4284
    1 Тайваньский доллар 0.0585
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0647
    100 Японских йен 1.6095
    1 Новозеландский доллар 1.2394
    Золото (1 унция) 2301.5620
    Серебро (1 унция) 28.4505
    Платина (1 унция) 1629.9685
    Палладий (1 унция) 1663.2630
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