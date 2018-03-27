Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2018)

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,49%, до 2,1164 маната, курс рубля вырос на 0,68%, до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.1164
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3154
|1 Аргентинское песо
|0.0842
|1 Белорусский рубль
|0.8736
|1 Бразильский реал
|0.5129
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1460
|100 Вон Республики Корея
|0.1588
|1 Чешская крона
|0.0832
|100 Чилийских песо
|0.2810
|1 Китайский юань
|0.2715
|1 Датская крона
|0.2843
|1 Грузинский лари
|0.6999
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4194
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2076
|1 Швейцарский франк
|1.7990
|1 Израильский шекель
|0.4962
|1 Канадский доллар
|1.3248
|1 Кувейтский динар
|5.6780
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4388
|1 Мексиканское песо
|0.0927
|1 Молдавский лей
|0.1032
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2215
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.5014
|1 Сингапурский доллар
|1.3011
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4820
|1 Турецкая лира
|0.4284
|1 Тайваньский доллар
|0.0585
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.6095
|1 Новозеландский доллар
|1.2394
|Золото (1 унция)
|2301.5620
|Серебро (1 унция)
|28.4505
|Платина (1 унция)
|1629.9685
|Палладий (1 унция)
|1663.2630
Economic DepartmentАвтор новости