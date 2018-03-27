Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2018)

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,49%, до 2,1164 маната, курс рубля вырос на 0,68%, до 0,0298 маната.