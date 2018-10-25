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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2018)

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,9398 маната, курс рубля – на 0,39%, до 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9398
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2028
    1 Аргентинское песо 0.0459
    1 Белорусский рубль 0.8100
    1 Бразильский реал 0.4554
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1168
    100 Вон Республики Корея 0.1493
    1 Чешская крона 0.0750
    100 Чилийских песо 0.2468
    1 Китайский юань 0.2448
    1 Датская крона 0.2600
    1 Грузинский лари 0.6302
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0232
    1 Английский фунт стерлингов 2.1907
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1867
    1 Швейцарский франк 1.7062
    1 Израильский шекель 0.4617
    1 Канадский доллар 1.3055
    1 Кувейтский динар 5.5997
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4075
    1 Мексиканское песо 0.0869
    1 Молдавский лей 0.0994
    1 Египетский фунт 0.0947
    1 Норвежская крона 0.2039
    100 Узбекских сум 0.0206
    1 Польский злотый 0.4499
    1 Сингапурский доллар 1.2313
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3577
    1 Турецкая лира 0.2972
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0602
    100 Японских йен 1.5168
    1 Новозеландский доллар 1.1087
    Золото (1 унция) 2102.2370
    Серебро (1 унция) 25.0594
    Платина (1 унция) 1414.3830
    Палладий (1 унция) 1913.0015
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