Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2018)

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,9398 маната, курс рубля – на 0,39%, до 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9398
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2028
|1 Аргентинское песо
|0.0459
|1 Белорусский рубль
|0.8100
|1 Бразильский реал
|0.4554
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1168
|100 Вон Республики Корея
|0.1493
|1 Чешская крона
|0.0750
|100 Чилийских песо
|0.2468
|1 Китайский юань
|0.2448
|1 Датская крона
|0.2600
|1 Грузинский лари
|0.6302
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0232
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1907
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1867
|1 Швейцарский франк
|1.7062
|1 Израильский шекель
|0.4617
|1 Канадский доллар
|1.3055
|1 Кувейтский динар
|5.5997
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4075
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0947
|1 Норвежская крона
|0.2039
|100 Узбекских сум
|0.0206
|1 Польский злотый
|0.4499
|1 Сингапурский доллар
|1.2313
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3577
|1 Турецкая лира
|0.2972
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0602
|100 Японских йен
|1.5168
|1 Новозеландский доллар
|1.1087
|Золото (1 унция)
|2102.2370
|Серебро (1 унция)
|25.0594
|Платина (1 унция)
|1414.3830
|Палладий (1 унция)
|1913.0015
Tural İbadlıАвтор новости