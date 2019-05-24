Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,9008 маната, курс рубля понизился на 0,78% - до 0,0262 маната.