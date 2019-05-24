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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,9008 маната, курс рубля понизился на 0,78% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9008
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1709
1 Аргентинское песо 0.0377
1 Белорусский рубль 0.8166
1 Бразильский реал 0.4208
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1174
100 Вон Республики Корея 0.1429
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2440
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2545
1 Грузинский лари 0.6128
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1523
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1767
1 Швейцарский франк 1.6933
1 Израильский шекель 0.4713
1 Канадский доллар 1.2617
1 Кувейтский динар 5.5837
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4055
1 Мексиканское песо 0.0893
1 Молдавский лей 0.0941
1 Египетский фунт 0.1007
1 Норвежская крона 0.1942
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4415
1 Сингапурский доллар 1.2323
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3402
1 Турецкая лира 0.2779
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0646
100 Японских йен 1.5513
1 Новозеландский доллар 1.1081
Золото (1 унция) 2182.5705
Серебро (1 унция) 24.7752
Платина (1 унция) 1364.7345
Палладий (1 унция) 2243.7620
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