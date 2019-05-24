Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,9008 маната, курс рубля понизился на 0,78% - до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9008
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1709
|1 Аргентинское песо
|0.0377
|1 Белорусский рубль
|0.8166
|1 Бразильский реал
|0.4208
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1174
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0735
|100 Чилийских песо
|0.2440
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2545
|1 Грузинский лари
|0.6128
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1523
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1767
|1 Швейцарский франк
|1.6933
|1 Израильский шекель
|0.4713
|1 Канадский доллар
|1.2617
|1 Кувейтский динар
|5.5837
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4055
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0941
|1 Египетский фунт
|0.1007
|1 Норвежская крона
|0.1942
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4415
|1 Сингапурский доллар
|1.2323
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3402
|1 Турецкая лира
|0.2779
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5513
|1 Новозеландский доллар
|1.1081
|Золото (1 унция)
|2182.5705
|Серебро (1 унция)
|24.7752
|Платина (1 унция)
|1364.7345
|Палладий (1 унция)
|2243.7620
Vüsal NəbiyevАвтор новости