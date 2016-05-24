​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2016)

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,19% и составил 1,4929 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,6738 маната. Курс рубля снизился на 0,45% и составил 0,0223 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4929 1 Евро 1.6738 1 Российский рубль 0.0223 1 Австралийский доллар 1.0744 1 Аргентинское песо 0.1067 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4181 1 Дирхам ОАЭ 0.4064 1 Южноафриканский рэнд 0.0948 100 Вон Республики Корея 0.1253 1 Чешская крона 0.0619 100 Чилийских песо 0.2149 1 Китайский юань 0.2278 1 Датская крона 0.2251 1 Грузинский лари 0.6928 1 Гонконгский доллар 0.1922 1 Индийская рупия 0.0221 1 Английский фунт стерлингов 2.1631 100 Индонезийских рупий 0.0109 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1788 1 Швейцарский франк 1.5067 1 Израильский шекель 0.3861 1 Канадский доллар 1.1346 1 Кувейтский динар 4.9450 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0989 1 Малазийский ринггит 0.3627 1 Мексиканское песо 0.0804 1 Молдавский лей 0.0753 1 Египетский фунт 0.1681 1 Норвежская крона 0.1786 100 Узбекских сум 0.0512 1 Польский злотый 0.3768 1 Сингапурский доллар 1.0805 1 Саудовский риал 0.3981 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0978 1 Турецкая лира 0.4983 1 Тайваньский доллар 0.0457 1 Таджикский сомони 0.1897 1 Новый туркменский манат 0.4424 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.3659 1 Новозеландский доллар 1.0034 Золото (1 унция) 1860,0041 Серебро (1 унция) 24,3417 Платина (1 унция) 1503,3503 Палладий (1 унция) 819,6021