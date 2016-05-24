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​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2016)

1 доллар США - 1,4929 маната

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,19% и составил 1,4929 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,6738 маната. Курс рубля снизился на 0,45% и составил 0,0223 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.4929
1 Евро 1.6738
1 Российский рубль 0.0223
1 Австралийский доллар 1.0744
1 Аргентинское песо 0.1067
100 Белорусских рублей 0.0076
1 Бразильский реал 0.4181
1 Дирхам ОАЭ 0.4064
1 Южноафриканский рэнд 0.0948
100 Вон Республики Корея 0.1253
1 Чешская крона 0.0619
100 Чилийских песо 0.2149
1 Китайский юань 0.2278
1 Датская крона 0.2251
1 Грузинский лари 0.6928
1 Гонконгский доллар 0.1922
1 Индийская рупия 0.0221
1 Английский фунт стерлингов 2.1631
100 Индонезийских рупий 0.0109
100 Иранских риалов 0.0049
1 Шведская крона 0.1788
1 Швейцарский франк 1.5067
1 Израильский шекель 0.3861
1 Канадский доллар 1.1346
1 Кувейтский динар 4.9450
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0218
100 Ливанских фунтов 0.0989
1 Малазийский ринггит 0.3627
1 Мексиканское песо 0.0804
1 Молдавский лей 0.0753
1 Египетский фунт 0.1681
1 Норвежская крона 0.1786
100 Узбекских сум 0.0512
1 Польский злотый 0.3768
1 Сингапурский доллар 1.0805
1 Саудовский риал 0.3981
1 СДР (спец. права заимствования) 2.0978
1 Турецкая лира 0.4983
1 Тайваньский доллар 0.0457
1 Таджикский сомони 0.1897
1 Новый туркменский манат 0.4424
1 Украинская гривна 0.0594
100 Японских йен 1.3659
1 Новозеландский доллар 1.0034
Золото (1 унция) 1860,0041
Серебро (1 унция) 24,3417
Платина (1 унция) 1503,3503
Палладий (1 унция) 819,6021

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