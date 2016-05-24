​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2016)

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,19% и составил 1,4929 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,6738 маната. Курс рубля снизился на 0,45% и составил 0,0223 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4929
|1 Евро
|1.6738
|1 Российский рубль
|0.0223
|1 Австралийский доллар
|1.0744
|1 Аргентинское песо
|0.1067
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4181
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4064
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0948
|100 Вон Республики Корея
|0.1253
|1 Чешская крона
|0.0619
|100 Чилийских песо
|0.2149
|1 Китайский юань
|0.2278
|1 Датская крона
|0.2251
|1 Грузинский лари
|0.6928
|1 Гонконгский доллар
|0.1922
|1 Индийская рупия
|0.0221
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1631
|100 Индонезийских рупий
|0.0109
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1788
|1 Швейцарский франк
|1.5067
|1 Израильский шекель
|0.3861
|1 Канадский доллар
|1.1346
|1 Кувейтский динар
|4.9450
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0989
|1 Малазийский ринггит
|0.3627
|1 Мексиканское песо
|0.0804
|1 Молдавский лей
|0.0753
|1 Египетский фунт
|0.1681
|1 Норвежская крона
|0.1786
|100 Узбекских сум
|0.0512
|1 Польский злотый
|0.3768
|1 Сингапурский доллар
|1.0805
|1 Саудовский риал
|0.3981
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0978
|1 Турецкая лира
|0.4983
|1 Тайваньский доллар
|0.0457
|1 Таджикский сомони
|0.1897
|1 Новый туркменский манат
|0.4424
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.3659
|1 Новозеландский доллар
|1.0034
|Золото (1 унция)
|1860,0041
|Серебро (1 унция)
|24,3417
|Платина (1 унция)
|1503,3503
|Палладий (1 унция)
|819,6021
Nərmin RəhimovaАвтор новости