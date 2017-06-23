Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2017)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,08% - до 1,8999 маната, курс рубля вырос на 0,71%, составив 0,0285 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8999 1 Российский рубль 0.0285 1 Австралийский доллар 1.2856 1 Аргентинское песо 0.1054 1 Белорусский рубль 0.8824 1 Бразильский реал 0.5094 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1313 100 Вон Республики Корея 0.1494 1 Чешская крона 0.0722 100 Чилийских песо 0.2566 1 Китайский юань 0.2488 1 Датская крона 0.2555 1 Грузинский лари 0.7028 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1620 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1947 1 Швейцарский франк 1.7536 1 Израильский шекель 0.4799 1 Канадский доллар 1.2877 1 Кувейтский динар 5.6049 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3969 1 Мексиканское песо 0.0939 1 Молдавский лей 0.0931 1 Египетский фунт 0.0938 1 Норвежская крона 0.2006 100 Узбекских сум 0.0433 1 Польский злотый 0.4487 1 Сингапурский доллар 1.2257 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3473 1 Турецкая лира 0.4850 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5290 1 Новозеландский доллар 1.2371 Золото (1 унция) 2129,1118 Серебро (1 унция) 28,2735 Платина (1 унция) 1588,1526 Палладий (1 унция) 1513,2558