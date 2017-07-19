Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2017)

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,03% и составил 1,7017 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05% - до 1,9632 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0288 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7017
|1 Евро
|1.9632
|1 Российский рубль
|0.0288
|1 Австралийский доллар
|1.3487
|1 Аргентинское песо
|0.0996
|1 Белорусский рубль
|0.8742
|1 Бразильский реал
|0.5395
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4633
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1317
|100 Вон Республики Корея
|0.1516
|1 Чешская крона
|0.0752
|100 Чилийских песо
|0.2597
|1 Китайский юань
|0.2518
|1 Датская крона
|0.2640
|1 Грузинский лари
|0.7062
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2175
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2050
|1 Швейцарский франк
|1.7804
|1 Израильский шекель
|0.4769
|1 Канадский доллар
|1.3467
|1 Кувейтский динар
|5.6236
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3971
|1 Мексиканское песо
|0.0975
|1 Молдавский лей
|0.0941
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2104
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.4674
|1 Сингапурский доллар
|1.2440
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3796
|1 Турецкая лира
|0.4827
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4869
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5188
|1 Новозеландский доллар
|1.2514
|Золото (1 унция)
|2111,3843
|Серебро (1 унция)
|27,5505
|Платина (1 унция)
|1577,4759
|Палладий (1 унция)
|1475,3739
Tural İbadlıАвтор новости