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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2016)

    1 доллар США - 1,7091 маната

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,31% и составил 1,7091 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,53% - до 1,8128 маната. Курс рубля снизился на 0,38%, составив 0,0263 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7091
    1 Евро 1.8128
    1 Российский рубль 0.0263
    1 Австралийский доллар 1.2635
    1 Аргентинское песо 0.1103
    1 Белорусский рубль 0.8756
    1 Бразильский реал 0.4977
    1 Дирхам ОАЭ 0.4653
    1 Южноафриканский рэнд 0.1182
    100 Вон Республики Корея 0.1448
    1 Чешская крона 0.0670
    100 Чилийских песо 0.2526
    1 Китайский юань 0.2481
    1 Датская крона 0.2436
    1 Грузинский лари 0.6878
    1 Гонконгский доллар 0.2203
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1200
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1846
    1 Швейцарский франк 1.6949
    1 Израильский шекель 0.4416
    1 Канадский доллар 1.2617
    1 Кувейтский динар 5.6202
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1133
    1 Малазийский ринггит 0.3874
    1 Мексиканское песо 0.0836
    1 Молдавский лей 0.0848
    1 Египетский фунт 0.1067
    1 Норвежская крона 0.1996
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4082
    1 Сингапурский доллар 1.1987
    1 Саудовский риал 0.4557
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3279
    1 Турецкая лира 0.5055
    1 Тайваньский доллар 0.0533
    1 Таджикский сомони 0.2169
    1 Новый туркменский манат 0.4889
    1 Украинская гривна 0.0657
    100 Японских йен 1.5461
    1 Новозеландский доллар 1.1989
    Золото (1 унция) 2096,6384
    Серебро (1 унция) 28,4394
    Платина (1 унция) 1598,0085
    Палладий (1 унция) 1227,1338

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