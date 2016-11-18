Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2016)

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,31% и составил 1,7091 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,53% - до 1,8128 маната. Курс рубля снизился на 0,38%, составив 0,0263 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7091 1 Евро 1.8128 1 Российский рубль 0.0263 1 Австралийский доллар 1.2635 1 Аргентинское песо 0.1103 1 Белорусский рубль 0.8756 1 Бразильский реал 0.4977 1 Дирхам ОАЭ 0.4653 1 Южноафриканский рэнд 0.1182 100 Вон Республики Корея 0.1448 1 Чешская крона 0.0670 100 Чилийских песо 0.2526 1 Китайский юань 0.2481 1 Датская крона 0.2436 1 Грузинский лари 0.6878 1 Гонконгский доллар 0.2203 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1200 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1846 1 Швейцарский франк 1.6949 1 Израильский шекель 0.4416 1 Канадский доллар 1.2617 1 Кувейтский динар 5.6202 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1133 1 Малазийский ринггит 0.3874 1 Мексиканское песо 0.0836 1 Молдавский лей 0.0848 1 Египетский фунт 0.1067 1 Норвежская крона 0.1996 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4082 1 Сингапурский доллар 1.1987 1 Саудовский риал 0.4557 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3279 1 Турецкая лира 0.5055 1 Тайваньский доллар 0.0533 1 Таджикский сомони 0.2169 1 Новый туркменский манат 0.4889 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5461 1 Новозеландский доллар 1.1989 Золото (1 унция) 2096,6384 Серебро (1 унция) 28,4394 Платина (1 унция) 1598,0085 Палладий (1 унция) 1227,1338