Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2016)

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,31% и составил 1,7091 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,53% - до 1,8128 маната. Курс рубля снизился на 0,38%, составив 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7091
|1 Евро
|1.8128
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.2635
|1 Аргентинское песо
|0.1103
|1 Белорусский рубль
|0.8756
|1 Бразильский реал
|0.4977
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4653
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1448
|1 Чешская крона
|0.0670
|100 Чилийских песо
|0.2526
|1 Китайский юань
|0.2481
|1 Датская крона
|0.2436
|1 Грузинский лари
|0.6878
|1 Гонконгский доллар
|0.2203
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1200
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1846
|1 Швейцарский франк
|1.6949
|1 Израильский шекель
|0.4416
|1 Канадский доллар
|1.2617
|1 Кувейтский динар
|5.6202
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1133
|1 Малазийский ринггит
|0.3874
|1 Мексиканское песо
|0.0836
|1 Молдавский лей
|0.0848
|1 Египетский фунт
|0.1067
|1 Норвежская крона
|0.1996
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4082
|1 Сингапурский доллар
|1.1987
|1 Саудовский риал
|0.4557
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3279
|1 Турецкая лира
|0.5055
|1 Тайваньский доллар
|0.0533
|1 Таджикский сомони
|0.2169
|1 Новый туркменский манат
|0.4889
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5461
|1 Новозеландский доллар
|1.1989
|Золото (1 унция)
|2096,6384
|Серебро (1 унция)
|28,4394
|Платина (1 унция)
|1598,0085
|Палладий (1 унция)
|1227,1338
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook