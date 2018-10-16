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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2018)

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 1, 9673 маната, курс рубля – на 0,78%, до 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9673
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2111
    1 Аргентинское песо 0.0463
    1 Белорусский рубль 0.8009
    1 Бразильский реал 0.4550
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1184
    100 Вон Республики Корея 0.1508
    1 Чешская крона 0.0762
    100 Чилийских песо 0.2513
    1 Китайский юань 0.2455
    1 Датская крона 0.2637
    1 Грузинский лари 0.6379
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.2346
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1898
    1 Швейцарский франк 1.7193
    1 Израильский шекель 0.4665
    1 Канадский доллар 1.3080
    1 Кувейтский динар 5.6076
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4092
    1 Мексиканское песо 0.0901
    1 Молдавский лей 0.1002
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2084
    100 Узбекских сум 0.0207
    1 Польский злотый 0.4584
    1 Сингапурский доллар 1.2344
    1 Саудовский риал 0.4531
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3763
    1 Турецкая лира 0.2937
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0608
    100 Японских йен 1.5174
    1 Новозеландский доллар 1.1160
    Золото (1 унция) 2084.2170
    Серебро (1 унция) 24.9400
    Платина (1 унция) 1431.4510
    Палладий (1 унция) 1845.0525
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