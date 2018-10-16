Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2018)

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 1, 9673 маната, курс рубля – на 0,78%, до 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9673
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2111
|1 Аргентинское песо
|0.0463
|1 Белорусский рубль
|0.8009
|1 Бразильский реал
|0.4550
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1184
|100 Вон Республики Корея
|0.1508
|1 Чешская крона
|0.0762
|100 Чилийских песо
|0.2513
|1 Китайский юань
|0.2455
|1 Датская крона
|0.2637
|1 Грузинский лари
|0.6379
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2346
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1898
|1 Швейцарский франк
|1.7193
|1 Израильский шекель
|0.4665
|1 Канадский доллар
|1.3080
|1 Кувейтский динар
|5.6076
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4092
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.1002
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2084
|100 Узбекских сум
|0.0207
|1 Польский злотый
|0.4584
|1 Сингапурский доллар
|1.2344
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3763
|1 Турецкая лира
|0.2937
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0608
|100 Японских йен
|1.5174
|1 Новозеландский доллар
|1.1160
|Золото (1 унция)
|2084.2170
|Серебро (1 унция)
|24.9400
|Платина (1 унция)
|1431.4510
|Палладий (1 унция)
|1845.0525
Economic DepartmentАвтор новости