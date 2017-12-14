Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2017)

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,67% - до 2,0116 маната, курс рубля - на 1,05%, до 0,029 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0116 1 Российский рубль 0.0290 1 Австралийский доллар 1.3031 1 Аргентинское песо 0.0983 1 Белорусский рубль 0.8346 1 Бразильский реал 0.5125 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1263 100 Вон Республики Корея 0.1564 1 Чешская крона 0.0783 100 Чилийских песо 0.2629 1 Китайский юань 0.2572 1 Датская крона 0.2703 1 Грузинский лари 0.6586 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2843 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2022 1 Швейцарский франк 1.7266 1 Израильский шекель 0.4820 1 Канадский доллар 1.3266 1 Кувейтский динар 5.6297 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4169 1 Мексиканское песо 0.0894 1 Молдавский лей 0.0988 1 Египетский фунт 0.0951 1 Норвежская крона 0.2042 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4768 1 Сингапурский доллар 1.2622 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3968 1 Турецкая лира 0.4459 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1926 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0624 100 Японских йен 1.5095 1 Новозеландский доллар 1.1905 Золото (1 унция) 2138,5048 Серебро (1 унция) 27,3689 Платина (1 унция) 1511,6694 Палладий (1 унция) 1734,1530