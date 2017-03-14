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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7437 маната© Report.az

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7437 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,43% - до 1,8577 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7437
    1 Евро 1.8577
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3187
    1 Аргентинское песо 0.1124
    1 Белорусский рубль 0.9108
    1 Бразильский реал 0.5530
    1 Дирхам ОАЭ 0.4748
    1 Южноафриканский рэнд 0.1330
    100 Вон Республики Корея 0.1520
    1 Чешская крона 0.0688
    100 Чилийских песо 0.2616
    1 Китайский юань 0.2521
    1 Датская крона 0.2499
    1 Грузинский лари 0.7010
    1 Гонконгский доллар 0.2245
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.1284
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1949
    1 Швейцарский франк 1.7308
    1 Израильский шекель 0.4755
    1 Канадский доллар 1.2971
    1 Кувейтский динар 5.7068
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1156
    1 Малазийский ринггит 0.3920
    1 Мексиканское песо 0.0890
    1 Молдавский лей 0.0884
    1 Египетский фунт 0.0985
    1 Норвежская крона 0.2035
    100 Узбекских сум 0.0498
    1 Польский злотый 0.4291
    1 Сингапурский доллар 1.2327
    1 Саудовский риал 0.4650
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3566
    1 Турецкая лира 0.4659
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.2137
    1 Новый туркменский манат 0.4990
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5178
    1 Новозеландский доллар 1.2071
    Золото (1 унция) 2099,7635
    Серебро (1 унция) 29,5034
    Платина (1 унция) 1633,8469
    Палладий (1 унция) 1307,7750
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