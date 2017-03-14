Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2017)

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7437 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,43% - до 1,8577 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.