Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2017)

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7437 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,43% - до 1,8577 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7437
|1 Евро
|1.8577
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3187
|1 Аргентинское песо
|0.1124
|1 Белорусский рубль
|0.9108
|1 Бразильский реал
|0.5530
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4748
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1330
|100 Вон Республики Корея
|0.1520
|1 Чешская крона
|0.0688
|100 Чилийских песо
|0.2616
|1 Китайский юань
|0.2521
|1 Датская крона
|0.2499
|1 Грузинский лари
|0.7010
|1 Гонконгский доллар
|0.2245
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1284
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1949
|1 Швейцарский франк
|1.7308
|1 Израильский шекель
|0.4755
|1 Канадский доллар
|1.2971
|1 Кувейтский динар
|5.7068
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1156
|1 Малазийский ринггит
|0.3920
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.0884
|1 Египетский фунт
|0.0985
|1 Норвежская крона
|0.2035
|100 Узбекских сум
|0.0498
|1 Польский злотый
|0.4291
|1 Сингапурский доллар
|1.2327
|1 Саудовский риал
|0.4650
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3566
|1 Турецкая лира
|0.4659
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.2137
|1 Новый туркменский манат
|0.4990
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5178
|1 Новозеландский доллар
|1.2071
|Золото (1 унция)
|2099,7635
|Серебро (1 унция)
|29,5034
|Платина (1 унция)
|1633,8469
|Палладий (1 унция)
|1307,7750
Namiq HüseynovАвтор новости
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