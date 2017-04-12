Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2017)

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,7029 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,14% - до 1,8058 маната. Курс рубля остался стабильным, составив 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США

1.7029 1 Евро 1.8058 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2762 1 Аргентинское песо 0.1116 1 Белорусский рубль 0.8979 1 Бразильский реал 0.5426 1 Дирхам ОАЭ 0.4636 1 Южноафриканский рэнд 0.1233 100 Вон Республики Корея 0.1489 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2601 1 Китайский юань 0.2469 1 Датская крона 0.2428 1 Грузинский лари 0.7088 1 Гонконгский доллар 0.2191 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.1256 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1881 1 Швейцарский франк 1.6906 1 Израильский шекель 0.4653 1 Канадский доллар 1.2773 1 Кувейтский динар 5.5787 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3844 1 Мексиканское песо 0.0906 1 Молдавский лей 0.0882 1 Египетский фунт 0.0943 1 Норвежская крона 0.1980 100 Узбекских сум 0.0467 1 Польский злотый 0.4251 1 Сингапурский доллар 1.2148 1 Саудовский риал 0.4541 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3068 1 Турецкая лира 0.4600 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1916 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.5559 1 Новозеландский доллар 1.1831 Золото (1 унция) 2 133,5634 Серебро (1 унция) 31,1801 Платина (1 унция) 1 605,8347 Палладий (1 унция) 1 346,9939