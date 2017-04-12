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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2017)

    1 доллар США - 1,7029 маната

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,7029 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,14% - до 1,8058 маната. Курс рубля остался стабильным, составив 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США
    		 1.7029
    1 Евро 1.8058
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2762
    1 Аргентинское песо 0.1116
    1 Белорусский рубль 0.8979
    1 Бразильский реал 0.5426
    1 Дирхам ОАЭ 0.4636
    1 Южноафриканский рэнд 0.1233
    100 Вон Республики Корея 0.1489
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2601
    1 Китайский юань 0.2469
    1 Датская крона 0.2428
    1 Грузинский лари 0.7088
    1 Гонконгский доллар 0.2191
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.1256
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1881
    1 Швейцарский франк 1.6906
    1 Израильский шекель 0.4653
    1 Канадский доллар 1.2773
    1 Кувейтский динар 5.5787
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3844
    1 Мексиканское песо 0.0906
    1 Молдавский лей 0.0882
    1 Египетский фунт 0.0943
    1 Норвежская крона 0.1980
    100 Узбекских сум 0.0467
    1 Польский злотый 0.4251
    1 Сингапурский доллар 1.2148
    1 Саудовский риал 0.4541
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3068
    1 Турецкая лира 0.4600
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.1916
    1 Новый туркменский манат 0.4872
    1 Украинская гривна 0.0633
    100 Японских йен 1.5559
    1 Новозеландский доллар 1.1831
    Золото (1 унция) 2 133,5634
    Серебро (1 унция) 31,1801
    Платина (1 унция) 1 605,8347
    Палладий (1 унция) 1 346,9939
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