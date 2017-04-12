Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2017)

https://report.az/storage/news/21f1939069189987434e9845e7f7af88/afe6d344-17fd-4c23-a9b6-2f78732d178e_292.jpg
Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,7029 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,14% - до 1,8058 маната. Курс рубля остался стабильным, составив 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7029
|1 Евро
|1.8058
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2762
|1 Аргентинское песо
|0.1116
|1 Белорусский рубль
|0.8979
|1 Бразильский реал
|0.5426
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4636
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1233
|100 Вон Республики Корея
|0.1489
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2601
|1 Китайский юань
|0.2469
|1 Датская крона
|0.2428
|1 Грузинский лари
|0.7088
|1 Гонконгский доллар
|0.2191
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1256
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1881
|1 Швейцарский франк
|1.6906
|1 Израильский шекель
|0.4653
|1 Канадский доллар
|1.2773
|1 Кувейтский динар
|5.5787
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3844
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0882
|1 Египетский фунт
|0.0943
|1 Норвежская крона
|0.1980
|100 Узбекских сум
|0.0467
|1 Польский злотый
|0.4251
|1 Сингапурский доллар
|1.2148
|1 Саудовский риал
|0.4541
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3068
|1 Турецкая лира
|0.4600
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1916
|1 Новый туркменский манат
|0.4872
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5559
|1 Новозеландский доллар
|1.1831
|Золото (1 унция)
|2 133,5634
|Серебро (1 унция)
|31,1801
|Платина (1 унция)
|1 605,8347
|Палладий (1 унция)
|1 346,9939
Economic DepartmentАвтор новости