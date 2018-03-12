Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2018)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 2,0953 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0299 маната.