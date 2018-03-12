Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2018)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 2,0953 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0953
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3376
|1 Аргентинское песо
|0.0840
|1 Белорусский рубль
|0.8676
|1 Бразильский реал
|0.5222
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1439
|100 Вон Республики Корея
|0.1598
|1 Чешская крона
|0.0822
|100 Чилийских песо
|0.2821
|1 Китайский юань
|0.2685
|1 Датская крона
|0.2812
|1 Грузинский лари
|0.6959
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3464
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2065
|1 Швейцарский франк
|1.7907
|1 Израильский шекель
|0.4934
|1 Канадский доллар
|1.3276
|1 Кувейтский динар
|5.6651
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4349
|1 Мексиканское песо
|0.0913
|1 Молдавский лей
|0.1023
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2190
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4998
|1 Сингапурский доллар
|1.2936
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4632
|1 Турецкая лира
|0.4463
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5977
|1 Новозеландский доллар
|1.2443
|Золото (1 унция)
|2250.5280
|Серебро (1 унция)
|28.1780
|Платина (1 унция)
|1641.5710
|Палладий (1 унция)
|1695.9710
Namiq HüseynovАвтор новости
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