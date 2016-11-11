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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2016)

    1 доллар США - 1,6869 маната

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,52% и составил 1,6869 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 1,8397 маната. Курс рубля упал на 1,52%, составив 0,026 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6869
    1 Евро 1.8397
    1 Российский рубль 0.0260
    1 Австралийский доллар 1.2850
    1 Аргентинское песо 0.1122
    1 Белорусский рубль
    		 0.8809
    1 Бразильский реал 0.4972
    1 Дирхам ОАЭ 0.4593
    1 Южноафриканский рэнд 0.1201
    100 Вон Республики Корея 0.1452
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2556
    1 Китайский юань 0.2477
    1 Датская крона 0.2472
    1 Грузинский лари 0.6802
    1 Гонконгский доллар 0.2175
    1 Индийская рупия 0.0252
    1 Английский фунт стерлингов 2.1191
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1865
    1 Швейцарский франк 1.7098
    1 Израильский шекель 0.4399
    1 Канадский доллар 1.2530
    1 Кувейтский динар 5.5738
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1117
    1 Малазийский ринггит 0.3946
    1 Мексиканское песо 0.0820
    1 Молдавский лей 0.0853
    1 Египетский фунт 0.1000
    1 Норвежская крона 0.2016
    100 Узбекских сум 0.0541
    1 Польский злотый 0.4207
    1 Сингапурский доллар 1.1980
    1 Саудовский риал 0.4498
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3131
    1 Турецкая лира 0.5188
    1 Тайваньский доллар 0.0531
    1 Таджикский сомони 0.2139
    1 Новый туркменский манат 0.4827
    1 Украинская гривна 0.0660
    100 Японских йен 1.5845
    1 Новозеландский доллар 1.2173
    Золото (1 унция) 2138,1458
    Серебро (1 унция) 31,2245
    Платина (1 унция) 1659,9096
    Палладий (1 унция) 1163,9610

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