Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2016)

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,52% и составил 1,6869 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 1,8397 маната. Курс рубля упал на 1,52%, составив 0,026 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6869
|1 Евро
|1.8397
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2850
|1 Аргентинское песо
|0.1122
|1 Белорусский рубль
|0.8809
|1 Бразильский реал
|0.4972
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4593
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1201
|100 Вон Республики Корея
|0.1452
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2556
|1 Китайский юань
|0.2477
|1 Датская крона
|0.2472
|1 Грузинский лари
|0.6802
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0252
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1191
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1865
|1 Швейцарский франк
|1.7098
|1 Израильский шекель
|0.4399
|1 Канадский доллар
|1.2530
|1 Кувейтский динар
|5.5738
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1117
|1 Малазийский ринггит
|0.3946
|1 Мексиканское песо
|0.0820
|1 Молдавский лей
|0.0853
|1 Египетский фунт
|0.1000
|1 Норвежская крона
|0.2016
|100 Узбекских сум
|0.0541
|1 Польский злотый
|0.4207
|1 Сингапурский доллар
|1.1980
|1 Саудовский риал
|0.4498
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3131
|1 Турецкая лира
|0.5188
|1 Тайваньский доллар
|0.0531
|1 Таджикский сомони
|0.2139
|1 Новый туркменский манат
|0.4827
|1 Украинская гривна
|0.0660
|100 Японских йен
|1.5845
|1 Новозеландский доллар
|1.2173
|Золото (1 унция)
|2138,1458
|Серебро (1 унция)
|31,2245
|Платина (1 унция)
|1659,9096
|Палладий (1 унция)
|1163,9610
Namiq HüseynovАвтор новости
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