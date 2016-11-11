Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2016)

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,52% и составил 1,6869 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 1,8397 маната. Курс рубля упал на 1,52%, составив 0,026 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6869 1 Евро 1.8397 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.2850 1 Аргентинское песо 0.1122 1 Белорусский рубль

0.8809 1 Бразильский реал 0.4972 1 Дирхам ОАЭ 0.4593 1 Южноафриканский рэнд 0.1201 100 Вон Республики Корея 0.1452 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2556 1 Китайский юань 0.2477 1 Датская крона 0.2472 1 Грузинский лари 0.6802 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0252 1 Английский фунт стерлингов 2.1191 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1865 1 Швейцарский франк 1.7098 1 Израильский шекель 0.4399 1 Канадский доллар 1.2530 1 Кувейтский динар 5.5738 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1117 1 Малазийский ринггит 0.3946 1 Мексиканское песо 0.0820 1 Молдавский лей 0.0853 1 Египетский фунт 0.1000 1 Норвежская крона 0.2016 100 Узбекских сум 0.0541 1 Польский злотый 0.4207 1 Сингапурский доллар 1.1980 1 Саудовский риал 0.4498 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3131 1 Турецкая лира 0.5188 1 Тайваньский доллар 0.0531 1 Таджикский сомони 0.2139 1 Новый туркменский манат 0.4827 1 Украинская гривна 0.0660 100 Японских йен 1.5845 1 Новозеландский доллар 1.2173 Золото (1 унция) 2138,1458 Серебро (1 унция) 31,2245 Платина (1 унция) 1659,9096 Палладий (1 унция) 1163,9610