Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2015)

10 июля, 2015 11:05

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0487 1 Евро 1.1643 1 Российский рубль 0.0183 1 Австралийский доллар 0.7855 1 Аргентинское песо 0.1149 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3251 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0842 100 Вон Республики Корея 0.0929 1 Чешская крона 0.0429 100 Чилийских песо 0.1624 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1560 1 Грузинский лари 0.4650 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6156 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1243 1 Швейцарский франк 1.1084 1 Израильский шекель 0.2769 1 Канадский доллар 0.8268 1 Кувейтский динар 3.4691 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2770 1 Мексиканское песо 0.0665 1 Молдавский лей 0.0551 1 Египетский фунт 0.1339 1 Норвежская крона 0.1295 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2759 1 Сингапурский доллар 0.7776 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4655 1 Турецкая лира 0.3925 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2006 1 Украинская гривна 0.0477 100 Японских йен 0.8601 1 Новозеландский доллар 0.7085 Золото (1 унция) 1215,2339 Серебро (1 унция) 16,8447 Платина (1 унция) 1082,2584 Палладий (1 унция) 685,8498