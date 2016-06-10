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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2016)

    1 доллар США - 1, 5114 маната

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1, 5114 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,77% и составил 1, 7070 маната. Курс рубля упал на 0,42% и составил 0,0235 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5114
    1 Евро 1.7070
    1 Российский рубль 0.0235
    1 Австралийский доллар 1.1196
    1 Аргентинское песо 0.1094
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4449
    1 Дирхам ОАЭ 0.4115
    1 Южноафриканский рэнд 0.1018
    100 Вон Республики Корея 0.1297
    1 Чешская крона 0.0632
    100 Чилийских песо 0.2233
    1 Китайский юань 0.2303
    1 Датская крона 0.2296
    1 Грузинский лари 0.7096
    1 Гонконгский доллар 0.1947
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1835
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1844
    1 Швейцарский франк 1.5669
    1 Израильский шекель 0.3938
    1 Канадский доллар 1.1862
    1 Кувейтский динар 5.0184
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0221
    100 Ливанских фунтов 0.1002
    1 Малазийский ринггит 0.3709
    1 Мексиканское песо 0.0826
    1 Молдавский лей 0.0768
    1 Египетский фунт 0.1702
    1 Норвежская крона 0.1850
    100 Узбекских сум 0.0515
    1 Польский злотый 0.3936
    1 Сингапурский доллар 1.1148
    1 Саудовский риал 0.4030
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1371
    1 Турецкая лира 0.5212
    1 Тайваньский доллар 0.0468
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4486
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.4121
    1 Новозеландский доллар 1.0709
    Золото (1 унция) 1910,2585
    Серебро (1 унция) 26,0112
    Платина (1 унция) 1500,8202
    Палладий (1 унция) 840,3384

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