​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2016)

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1, 5114 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,77% и составил 1, 7070 маната. Курс рубля упал на 0,42% и составил 0,0235 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5114
|1 Евро
|1.7070
|1 Российский рубль
|0.0235
|1 Австралийский доллар
|1.1196
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4449
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4115
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1018
|100 Вон Республики Корея
|0.1297
|1 Чешская крона
|0.0632
|100 Чилийских песо
|0.2233
|1 Китайский юань
|0.2303
|1 Датская крона
|0.2296
|1 Грузинский лари
|0.7096
|1 Гонконгский доллар
|0.1947
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1835
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1844
|1 Швейцарский франк
|1.5669
|1 Израильский шекель
|0.3938
|1 Канадский доллар
|1.1862
|1 Кувейтский динар
|5.0184
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0221
|100 Ливанских фунтов
|0.1002
|1 Малазийский ринггит
|0.3709
|1 Мексиканское песо
|0.0826
|1 Молдавский лей
|0.0768
|1 Египетский фунт
|0.1702
|1 Норвежская крона
|0.1850
|100 Узбекских сум
|0.0515
|1 Польский злотый
|0.3936
|1 Сингапурский доллар
|1.1148
|1 Саудовский риал
|0.4030
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1371
|1 Турецкая лира
|0.5212
|1 Тайваньский доллар
|0.0468
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4486
|1 Украинская гривна
|0.0604
|100 Японских йен
|1.4121
|1 Новозеландский доллар
|1.0709
|Золото (1 унция)
|1910,2585
|Серебро (1 унция)
|26,0112
|Платина (1 унция)
|1500,8202
|Палладий (1 унция)
|840,3384
Tural İbadlıАвтор новости
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