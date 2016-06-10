​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2016)

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1, 5114 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,77% и составил 1, 7070 маната. Курс рубля упал на 0,42% и составил 0,0235 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5114 1 Евро 1.7070 1 Российский рубль 0.0235 1 Австралийский доллар 1.1196 1 Аргентинское песо 0.1094 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4449 1 Дирхам ОАЭ 0.4115 1 Южноафриканский рэнд 0.1018 100 Вон Республики Корея 0.1297 1 Чешская крона 0.0632 100 Чилийских песо 0.2233 1 Китайский юань 0.2303 1 Датская крона 0.2296 1 Грузинский лари 0.7096 1 Гонконгский доллар 0.1947 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1835 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1844 1 Швейцарский франк 1.5669 1 Израильский шекель 0.3938 1 Канадский доллар 1.1862 1 Кувейтский динар 5.0184 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0221 100 Ливанских фунтов 0.1002 1 Малазийский ринггит 0.3709 1 Мексиканское песо 0.0826 1 Молдавский лей 0.0768 1 Египетский фунт 0.1702 1 Норвежская крона 0.1850 100 Узбекских сум 0.0515 1 Польский злотый 0.3936 1 Сингапурский доллар 1.1148 1 Саудовский риал 0.4030 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1371 1 Турецкая лира 0.5212 1 Тайваньский доллар 0.0468 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4486 1 Украинская гривна 0.0604 100 Японских йен 1.4121 1 Новозеландский доллар 1.0709 Золото (1 унция) 1910,2585 Серебро (1 унция) 26,0112 Платина (1 унция) 1500,8202 Палладий (1 унция) 840,3384