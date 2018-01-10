Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2018)

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,26% - до 2,0293 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0293
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3308
|1 Аргентинское песо
|0.0899
|1 Белорусский рубль
|0.8449
|1 Бразильский реал
|0.5232
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1377
|100 Вон Республики Корея
|0.1589
|1 Чешская крона
|0.0794
|100 Чилийских песо
|0.2797
|1 Китайский юань
|0.2607
|1 Датская крона
|0.2725
|1 Грузинский лари
|0.6577
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3007
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2066
|1 Швейцарский франк
|1.7287
|1 Израильский шекель
|0.4938
|1 Канадский доллар
|1.3642
|1 Кувейтский динар
|5.6368
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4240
|1 Мексиканское песо
|0.0884
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2097
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4842
|1 Сингапурский доллар
|1.2730
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4169
|1 Турецкая лира
|0.4512
|1 Тайваньский доллар
|0.0574
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0602
|100 Японских йен
|1.5140
|1 Новозеландский доллар
|1.2192
|Золото (1 унция)
|2228,1851
|Серебро (1 унция)
|28,7904
|Платина (1 унция)
|1632,5465
|Палладий (1 унция)
|1864,3722
Tural İbadlıАвтор новости