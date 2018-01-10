Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2018)

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,26% - до 2,0293 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0293 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.3308 1 Аргентинское песо 0.0899 1 Белорусский рубль 0.8449 1 Бразильский реал 0.5232 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1377 100 Вон Республики Корея 0.1589 1 Чешская крона 0.0794 100 Чилийских песо 0.2797 1 Китайский юань 0.2607 1 Датская крона 0.2725 1 Грузинский лари 0.6577 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.3007 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2066 1 Швейцарский франк 1.7287 1 Израильский шекель 0.4938 1 Канадский доллар 1.3642 1 Кувейтский динар 5.6368 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4240 1 Мексиканское песо 0.0884 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.0962 1 Норвежская крона 0.2097 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4842 1 Сингапурский доллар 1.2730 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4169 1 Турецкая лира 0.4512 1 Тайваньский доллар 0.0574 1 Таджикский сомони 0.1926 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0602 100 Японских йен 1.5140 1 Новозеландский доллар 1.2192 Золото (1 унция) 2228,1851 Серебро (1 унция) 28,7904 Платина (1 унция) 1632,5465 Палладий (1 унция) 1864,3722