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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2016)

    1 доллар США - 1,6036 маната

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6036 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72% - до 1,7827 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6036
    1 Евро 1.7827
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2143
    1 Аргентинское песо 0.1054
    1 Белорусский рубль 0.8387
    1 Бразильский реал 0.4966
    1 Дирхам ОАЭ 0.4366
    1 Южноафриканский рэнд 0.1150
    100 Вон Республики Корея 0.1436
    1 Чешская крона 0.0660
    100 Чилийских песо 0.2406
    1 Китайский юань 0.2404
    1 Датская крона 0.2396
    1 Грузинский лари 0.6868
    1 Гонконгский доллар 0.2067
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 1.9943
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1853
    1 Швейцарский франк 1.6322
    1 Израильский шекель 0.4226
    1 Канадский доллар 1.2108
    1 Кувейтский динар 5.3126
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0236
    100 Ливанских фунтов 0.1064
    1 Малазийский ринггит 0.3860
    1 Мексиканское песо 0.0832
    1 Молдавский лей 0.0812
    1 Египетский фунт 0.1806
    1 Норвежская крона 0.1985
    100 Узбекских сум 0.0527
    1 Польский злотый 0.4166
    1 Сингапурский доллар 1.1672
    1 Саудовский риал 0.4275
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2307
    1 Турецкая лира 0.5256
    1 Тайваньский доллар 0.0510
    1 Таджикский сомони 0.2043
    1 Новый туркменский манат 0.4595
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5448
    1 Новозеландский доллар 1.1442
    Золото (1 унция) 2011,7162
    Серебро (1 унция) 27,7663
    Платина (1 унция) 1560,3028
    Палладий (1 унция) 1069,6012

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