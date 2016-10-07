Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2016)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6036 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72% - до 1,7827 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6036
|1 Евро
|1.7827
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2143
|1 Аргентинское песо
|0.1054
|1 Белорусский рубль
|0.8387
|1 Бразильский реал
|0.4966
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4366
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1150
|100 Вон Республики Корея
|0.1436
|1 Чешская крона
|0.0660
|100 Чилийских песо
|0.2406
|1 Китайский юань
|0.2404
|1 Датская крона
|0.2396
|1 Грузинский лари
|0.6868
|1 Гонконгский доллар
|0.2067
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9943
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1853
|1 Швейцарский франк
|1.6322
|1 Израильский шекель
|0.4226
|1 Канадский доллар
|1.2108
|1 Кувейтский динар
|5.3126
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1064
|1 Малазийский ринггит
|0.3860
|1 Мексиканское песо
|0.0832
|1 Молдавский лей
|0.0812
|1 Египетский фунт
|0.1806
|1 Норвежская крона
|0.1985
|100 Узбекских сум
|0.0527
|1 Польский злотый
|0.4166
|1 Сингапурский доллар
|1.1672
|1 Саудовский риал
|0.4275
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2307
|1 Турецкая лира
|0.5256
|1 Тайваньский доллар
|0.0510
|1 Таджикский сомони
|0.2043
|1 Новый туркменский манат
|0.4595
|1 Украинская гривна
|0.0620
|100 Японских йен
|1.5448
|1 Новозеландский доллар
|1.1442
|Золото (1 унция)
|2011,7162
|Серебро (1 унция)
|27,7663
|Платина (1 унция)
|1560,3028
|Палладий (1 унция)
|1069,6012
Tural İbadlıАвтор новости