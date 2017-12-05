Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2017)

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,01% - до 2,018 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0290 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0180
|1 Российский рубль
|0.0290
|1 Австралийский доллар
|1.3007
|1 Аргентинское песо
|0.0980
|1 Белорусский рубль
|0.8406
|1 Бразильский реал
|0.5238
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1260
|100 Вон Республики Корея
|0.1570
|1 Чешская крона
|0.0788
|100 Чилийских песо
|0.2622
|1 Китайский юань
|0.2571
|1 Датская крона
|0.2712
|1 Грузинский лари
|0.6293
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2899
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2020
|1 Швейцарский франк
|1.7266
|1 Израильский шекель
|0.4873
|1 Канадский доллар
|1.3423
|1 Кувейтский динар
|5.6340
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4194
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0958
|1 Норвежская крона
|0.2045
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4795
|1 Сингапурский доллар
|1.2631
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4078
|1 Турецкая лира
|0.4383
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0624
|100 Японских йен
|1.5099
|1 Новозеландский доллар
|1.1735
|Золото (1 унция)
|2166,7009
|Серебро (1 унция)
|27,7811
|Платина (1 унция)
|1576,7747
|Палладий (1 унция)
|1700,5505
Namiq HüseynovАвтор новости
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