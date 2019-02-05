Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2019)

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,09% - до 1,9434 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9434
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2342
|1 Аргентинское песо
|0.0457
|1 Белорусский рубль
|0.7880
|1 Бразильский реал
|0.4636
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1269
|100 Вон Республики Корея
|0.1520
|1 Чешская крона
|0.0757
|100 Чилийских песо
|0.2610
|1 Китайский юань
|0.2521
|1 Датская крона
|0.2603
|1 Грузинский лари
|0.6416
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2165
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1866
|1 Швейцарский франк
|1.7024
|1 Израильский шекель
|0.4704
|1 Канадский доллар
|1.2973
|1 Кувейтский динар
|5.6054
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4153
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0996
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2009
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4535
|1 Сингапурский доллар
|1.2581
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3734
|1 Турецкая лира
|0.3262
|1 Тайваньский доллар
|0.0553
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0621
|100 Японских йен
|1.5469
|1 Новозеландский доллар
|1.1731
|Золото (1 унция)
|2234.9305
|Серебро (1 унция)
|27.0503
|Платина (1 унция)
|1398.6920
|Палладий (1 унция)
|2326.5095
Tural İbadlıАвтор новости