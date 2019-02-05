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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2019)

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,09% - до 1,9434 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0259 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9434
1 Российский рубль 0.0259
1 Австралийский доллар 1.2342
1 Аргентинское песо 0.0457
1 Белорусский рубль 0.7880
1 Бразильский реал 0.4636
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1269
100 Вон Республики Корея 0.1520
1 Чешская крона 0.0757
100 Чилийских песо 0.2610
1 Китайский юань 0.2521
1 Датская крона 0.2603
1 Грузинский лари 0.6416
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0237
1 Английский фунт стерлингов 2.2165
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1866
1 Швейцарский франк 1.7024
1 Израильский шекель 0.4704
1 Канадский доллар 1.2973
1 Кувейтский динар 5.6054
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4153
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0996
1 Египетский фунт 0.0961
1 Норвежская крона 0.2009
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4535
1 Сингапурский доллар 1.2581
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3734
1 Турецкая лира 0.3262
1 Тайваньский доллар 0.0553
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0621
100 Японских йен 1.5469
1 Новозеландский доллар 1.1731
Золото (1 унция) 2234.9305
Серебро (1 унция) 27.0503
Платина (1 унция) 1398.6920
Палладий (1 унция) 2326.5095
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