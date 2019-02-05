Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2019)

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,09% - до 1,9434 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0259 маната.