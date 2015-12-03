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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2015)

    1 Доллар США - 1.0512 манатов

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0512 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,20% и составил 1,1134 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,27% и составил 0,0156 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0512
    1 Евро 1.1134
    1 Российский рубль 0.0156
    1 Австралийский доллар 0.7690
    1 Аргентинское песо 0.1086
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2744
    1 Дирхам ОАЭ 0.2863
    1 Южноафриканский рэнд 0.0732
    100 Вон Республики Корея 0.0902
    1 Чешская крона 0.0412
    100 Чилийских песо 0.1490
    1 Китайский юань 0.1643
    1 Датская крона 0.1493
    1 Грузинский лари 0.4387
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5694
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1209
    1 Швейцарский франк 1.0295
    1 Израильский шекель 0.2708
    1 Канадский доллар 0.7896
    1 Кувейтский динар 3.4573
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2484
    1 Мексиканское песо 0.0636
    1 Молдавский лей 0.0531
    1 Египетский фунт 0.1343
    1 Норвежская крона 0.1217
    100 Узбекских сум 0.0382
    1 Польский злотый 0.2604
    1 Сингапурский доллар 0.7452
    1 Саудовский риал 0.2802
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4437
    1 Турецкая лира 0.3635
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1647
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0446
    100 Японских йен 0.8519
    1 Новозеландский доллар 0.6995
    Золото (1 унция) 1109,4365
    Серебро (1 унция) 14,6821
    Платина (1 унция) 876,7008
    Палладий (1 унция) 556,0848
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