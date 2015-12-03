​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2015)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0512 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,20% и составил 1,1134 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,27% и составил 0,0156 манатов.