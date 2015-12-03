​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2015)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0512 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,20% и составил 1,1134 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,27% и составил 0,0156 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0512
|1 Евро
|1.1134
|1 Российский рубль
|0.0156
|1 Австралийский доллар
|0.7690
|1 Аргентинское песо
|0.1086
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2744
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2863
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0732
|100 Вон Республики Корея
|0.0902
|1 Чешская крона
|0.0412
|100 Чилийских песо
|0.1490
|1 Китайский юань
|0.1643
|1 Датская крона
|0.1493
|1 Грузинский лари
|0.4387
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5694
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1209
|1 Швейцарский франк
|1.0295
|1 Израильский шекель
|0.2708
|1 Канадский доллар
|0.7896
|1 Кувейтский динар
|3.4573
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0144
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2484
|1 Мексиканское песо
|0.0636
|1 Молдавский лей
|0.0531
|1 Египетский фунт
|0.1343
|1 Норвежская крона
|0.1217
|100 Узбекских сум
|0.0382
|1 Польский злотый
|0.2604
|1 Сингапурский доллар
|0.7452
|1 Саудовский риал
|0.2802
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4437
|1 Турецкая лира
|0.3635
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1647
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0446
|100 Японских йен
|0.8519
|1 Новозеландский доллар
|0.6995
|Золото (1 унция)
|1109,4365
|Серебро (1 унция)
|14,6821
|Платина (1 унция)
|876,7008
|Палладий (1 унция)
|556,0848
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook