Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2017)

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,01%, составив 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,05% - до 2,0112 маната, курс рубля - на 0,70%, составив 0,0282 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|2.0112
|1 Российский рубль
|0.0282
|1 Австралийский доллар
|1.3529
|1 Аргентинское песо
|0.0968
|1 Белорусский рубль
|0.8733
|1 Бразильский реал
|0.5441
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1281
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0769
|100 Чилийских песо
|0.2602
|1 Китайский юань
|0.2529
|1 Датская крона
|0.2705
|1 Грузинский лари
|0.7084
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2462
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2096
|1 Швейцарский франк
|1.7605
|1 Израильский шекель
|0.4780
|1 Канадский доллар
|1.3520
|1 Кувейтский динар
|5.6365
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3967
|1 Мексиканское песо
|0.0950
|1 Молдавский лей
|0.0949
|1 Египетский фунт
|0.0953
|1 Норвежская крона
|0.2147
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.4724
|1 Сингапурский доллар
|1.2502
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4014
|1 Турецкая лира
|0.4813
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4868
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5344
|1 Новозеландский доллар
|1.2635
|Золото (1 унция)
|2161,6318
|Серебро (1 унция)
|28,2673
|Платина (1 унция)
|1600,4528
|Палладий (1 унция)
|1520,5152
Tural İbadlıАвтор новости
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