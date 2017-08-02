Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2017)

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,01%, составив 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,05% - до 2,0112 маната, курс рубля - на 0,70%, составив 0,0282 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 2.0112 1 Российский рубль 0.0282 1 Австралийский доллар 1.3529 1 Аргентинское песо 0.0968 1 Белорусский рубль 0.8733 1 Бразильский реал 0.5441 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1281 100 Вон Республики Корея 0.1513 1 Чешская крона 0.0769 100 Чилийских песо 0.2602 1 Китайский юань 0.2529 1 Датская крона 0.2705 1 Грузинский лари 0.7084 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2462 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2096 1 Швейцарский франк 1.7605 1 Израильский шекель 0.4780 1 Канадский доллар 1.3520 1 Кувейтский динар 5.6365 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3967 1 Мексиканское песо 0.0950 1 Молдавский лей 0.0949 1 Египетский фунт 0.0953 1 Норвежская крона 0.2147 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.4724 1 Сингапурский доллар 1.2502 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4014 1 Турецкая лира 0.4813 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4868 1 Украинская гривна 0.0658 100 Японских йен 1.5344 1 Новозеландский доллар 1.2635 Золото (1 унция) 2161,6318 Серебро (1 унция) 28,2673 Платина (1 унция) 1600,4528 Палладий (1 унция) 1520,5152