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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,01%, составив 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,05% - до 2,0112 маната, курс рубля - на 0,70%, составив 0,0282 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7008
    1 Евро 2.0112
    1 Российский рубль 0.0282
    1 Австралийский доллар 1.3529
    1 Аргентинское песо 0.0968
    1 Белорусский рубль 0.8733
    1 Бразильский реал 0.5441
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1281
    100 Вон Республики Корея 0.1513
    1 Чешская крона 0.0769
    100 Чилийских песо 0.2602
    1 Китайский юань 0.2529
    1 Датская крона 0.2705
    1 Грузинский лари 0.7084
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2462
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2096
    1 Швейцарский франк 1.7605
    1 Израильский шекель 0.4780
    1 Канадский доллар 1.3520
    1 Кувейтский динар 5.6365
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3967
    1 Мексиканское песо 0.0950
    1 Молдавский лей 0.0949
    1 Египетский фунт 0.0953
    1 Норвежская крона 0.2147
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.4724
    1 Сингапурский доллар 1.2502
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4014
    1 Турецкая лира 0.4813
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4868
    1 Украинская гривна 0.0658
    100 Японских йен 1.5344
    1 Новозеландский доллар 1.2635
    Золото (1 унция) 2161,6318
    Серебро (1 унция) 28,2673
    Платина (1 унция) 1600,4528
    Палладий (1 унция) 1520,5152
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