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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2015)

    1 доллар - 1,0483 манат

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0483
    1 Евро 1.1727
    1 Российский рубль 0.0195
    1 Австралийский доллар 0.8103
    1 Аргентинское песо 0.1157
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3406
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0860
    100 Вон Республики Корея 0.0946
    1 Чешская крона 0.0431
    100 Чилийских песо 0.1653
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1572
    1 Грузинский лари 0.4655
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6502
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1271
    1 Швейцарский франк 1.1236
    1 Израильский шекель 0.2789
    1 Канадский доллар 0.8505
    1 Кувейтский динар 3.4718
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0172
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2794
    1 Мексиканское песо 0.0681
    1 Молдавский лей 0.0561
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1341
    100 Узбекских сум 0.0411
    1 Польский злотый 0.2815
    1 Сингапурский доллар 0.7814
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4756
    1 Турецкая лира 0.3914
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0478
    100 Японских йен 0.8459
    1 Новозеландский доллар 0.7196
    Золото (1 унция) 1234,8974
    Серебро (1 унция) 16,6234
    Платина (1 унция) 1112,2463
    Палладий (1 унция) 726,4719
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