Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2015)

1 евро - 1,1123 манат

13 марта, 2015 09:59

https://report.az/storage/news/4b0fb7a594993a28600ee87130849bce/440a09a1-394f-44df-bdde-3de1b6d46be4_292.jpg Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0489 1 Евро 1.1123 1 Российский рубль 0.0171 1 Австралийский доллар 0.8046 1 Аргентинское песо 0.1195 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3307 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0852 100 Вон Республики Корея 0.0930 1 Чешская крона 0.0407 100 Чилийских песо 0.1653 1 Китайский юань 0.1676 1 Датская крона 0.1491 1 Грузинский лари 0.4823 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5588 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1218 1 Швейцарский франк 1.0434 1 Израильский шекель 0.2619 1 Канадский доллар 0.8243 1 Кувейтский динар 3.4997 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0169 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2838 1 Мексиканское песо 0.0681 1 Молдавский лей 0.0575 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1290 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.2682 1 Сингапурский доллар 0.7565 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4434 1 Турецкая лира 0.4042 1 Тайваньский доллар 0.0332 1 Таджикский сомони 0.1898 1 Новый туркменский манат 0.2997 1 Украинская гривна 0.0484 100 Японских йен 0.8635 1 Новозеландский доллар 0.7728 Золото (1 унция) 1208,5950 Серебро (1 унция) 16,3733 Платина (1 унция) 1172,6702 Палладий (1 унция) 827,5821