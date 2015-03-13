 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2015)

    1 евро - 1,1123 манат

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0489
    1 Евро 1.1123
    1 Российский рубль 0.0171
    1 Австралийский доллар 0.8046
    1 Аргентинское песо 0.1195
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3307
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0852
    100 Вон Республики Корея 0.0930
    1 Чешская крона 0.0407
    100 Чилийских песо 0.1653
    1 Китайский юань 0.1676
    1 Датская крона 0.1491
    1 Грузинский лари 0.4823
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5588
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1218
    1 Швейцарский франк 1.0434
    1 Израильский шекель 0.2619
    1 Канадский доллар 0.8243
    1 Кувейтский динар 3.4997
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0169
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2838
    1 Мексиканское песо 0.0681
    1 Молдавский лей 0.0575
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1290
    100 Узбекских сум 0.0424
    1 Польский злотый 0.2682
    1 Сингапурский доллар 0.7565
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4434
    1 Турецкая лира 0.4042
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1898
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0484
    100 Японских йен 0.8635
    1 Новозеландский доллар 0.7728
    Золото (1 унция) 1208,5950
    Серебро (1 унция) 16,3733
    Платина (1 унция) 1172,6702
    Палладий (1 унция) 827,5821
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi