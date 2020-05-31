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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,6%- до 1,8873 маната, курс рубля на 1,7% - до 0,0242 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8873
1 Российский рубль 0.0242
1 Австралийский доллар 1.1334
1 Аргентинское песо 0.0248
1 Белорусский рубль 0.7062
1 Бразильский реал 0.3185
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0969
100 Вон Республики Корея 0.1374
1 Чешская крона 0.0700
100 Чилийских песо 0.2108
1 Китайский юань 0.2382
1 Датская крона 0.2531
1 Грузинский лари 0.5376
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.0983
100 Индонезийских рупий 0.0116
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1802
1 Швейцарский франк 1.7679
1 Израильский шекель 0.4841
1 Канадский доллар 1.2337
1 Кувейтский динар 5.5135
1 Казахстанский тенге 0.0041
1 Киргизский сом 0.0230
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3911
1 Мексиканское песо 0.0767
1 Молдавский лей 0.0973
1 Египетский фунт 0.1073
1 Норвежская крона 0.1749
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4242
1 Сингапурский доллар 1.2027
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3324
1 Турецкая лира 0.2491
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0633
100 Японских йен 1.5766
1 Новозеландский доллар 1.0548
Золото (1 унция) 2941.4590
Серебро (1 унция) 30.3714
Платина (1 унция) 1424.5490
Палладий (1 унция) 3296.9630
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