​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,6%- до 1,8873 маната, курс рубля на 1,7% - до 0,0242 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8873
|1 Российский рубль
|0.0242
|1 Австралийский доллар
|1.1334
|1 Аргентинское песо
|0.0248
|1 Белорусский рубль
|0.7062
|1 Бразильский реал
|0.3185
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0969
|100 Вон Республики Корея
|0.1374
|1 Чешская крона
|0.0700
|100 Чилийских песо
|0.2108
|1 Китайский юань
|0.2382
|1 Датская крона
|0.2531
|1 Грузинский лари
|0.5376
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0983
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1802
|1 Швейцарский франк
|1.7679
|1 Израильский шекель
|0.4841
|1 Канадский доллар
|1.2337
|1 Кувейтский динар
|5.5135
|1 Казахстанский тенге
|0.0041
|1 Киргизский сом
|0.0230
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3911
|1 Мексиканское песо
|0.0767
|1 Молдавский лей
|0.0973
|1 Египетский фунт
|0.1073
|1 Норвежская крона
|0.1749
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4242
|1 Сингапурский доллар
|1.2027
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3324
|1 Турецкая лира
|0.2491
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5766
|1 Новозеландский доллар
|1.0548
|Золото (1 унция)
|2941.4590
|Серебро (1 унция)
|30.3714
|Платина (1 унция)
|1424.5490
|Палладий (1 унция)
|3296.9630