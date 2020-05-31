​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2020)

© Report https://report.az/storage/news/7f386e20c759357b4ea249e4e9ee0fee/ccb4bce0-5162-4334-9dce-d5bcc8b72179_292.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,6%- до 1,8873 маната, курс рубля на 1,7% - до 0,0242 маната.