​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10% - до 1,8859 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.