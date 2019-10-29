​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10% - до 1,8859 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8859
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1651
|1 Аргентинское песо
|0.0286
|1 Белорусский рубль
|0.8309
|1 Бразильский реал
|0.4258
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1167
|100 Вон Республики Корея
|0.1459
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2349
|1 Китайский юань
|0.2408
|1 Датская крона
|0.2524
|1 Грузинский лари
|0.5760
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1849
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1749
|1 Швейцарский франк
|1.7090
|1 Израильский шекель
|0.4813
|1 Канадский доллар
|1.3023
|1 Кувейтский динар
|5.5967
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4064
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1055
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4413
|1 Сингапурский доллар
|1.2477
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3383
|1 Турецкая лира
|0.2967
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.5596
|1 Новозеландский доллар
|1.0820
|Золото (1 унция)
|2536.1280
|Серебро (1 унция)
|30.2878
|Платина (1 унция)
|1553.3070
|Палладий (1 унция)
|3060.4335
Tural İbadlıАвтор новости