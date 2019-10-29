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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10% - до 1,8859 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8859
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1651
1 Аргентинское песо 0.0286
1 Белорусский рубль 0.8309
1 Бразильский реал 0.4258
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1167
100 Вон Республики Корея 0.1459
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2349
1 Китайский юань 0.2408
1 Датская крона 0.2524
1 Грузинский лари 0.5760
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1849
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1749
1 Швейцарский франк 1.7090
1 Израильский шекель 0.4813
1 Канадский доллар 1.3023
1 Кувейтский динар 5.5967
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4064
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1055
1 Норвежская крона 0.1840
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4413
1 Сингапурский доллар 1.2477
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3383
1 Турецкая лира 0.2967
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0678
100 Японских йен 1.5596
1 Новозеландский доллар 1.0820
Золото (1 унция) 2536.1280
Серебро (1 унция) 30.2878
Платина (1 унция) 1553.3070
Палладий (1 унция) 3060.4335
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