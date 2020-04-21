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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 1,8415 маната, курс рубля упал на 1,32% - до 0,0225 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8415
1 Российский рубль 0.0225
1 Австралийский доллар 1.0718
1 Аргентинское песо 0.0258
1 Белорусский рубль 0.6948
1 Бразильский реал 0.3198
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0900
100 Вон Республики Корея 0.1377
1 Чешская крона 0.0672
100 Чилийских песо 0.1990
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2469
1 Грузинский лари 0.5381
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0221
1 Британский фунт стерлингов 2.1083
100 Индонезийских рупий 0.0101
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1691
1 Швейцарский франк 1.7514
1 Израильский шекель 0.4775
1 Канадский доллар 1.2003
1 Кувейтский динар 5.4627
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0213
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3872
1 Мексиканское песо 0.0706
1 Молдавский лей 0.0956
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1623
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4067
1 Сингапурский доллар 1.1917
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3186
1 Турецкая лира 0.2448
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0628
100 Японских йен 1.5812
1 Новозеландский доллар 1.0180
Золото (1 унция) 2868.3250
Серебро (1 унция) 25.8323
Платина (1 унция) 1304.6140
Палладий (1 унция) 3668.5150
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