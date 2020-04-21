​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 1,8415 маната, курс рубля упал на 1,32% - до 0,0225 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8415
|1 Российский рубль
|0.0225
|1 Австралийский доллар
|1.0718
|1 Аргентинское песо
|0.0258
|1 Белорусский рубль
|0.6948
|1 Бразильский реал
|0.3198
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0900
|100 Вон Республики Корея
|0.1377
|1 Чешская крона
|0.0672
|100 Чилийских песо
|0.1990
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2469
|1 Грузинский лари
|0.5381
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0221
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1083
|100 Индонезийских рупий
|0.0101
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1691
|1 Швейцарский франк
|1.7514
|1 Израильский шекель
|0.4775
|1 Канадский доллар
|1.2003
|1 Кувейтский динар
|5.4627
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0213
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3872
|1 Мексиканское песо
|0.0706
|1 Молдавский лей
|0.0956
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1623
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4067
|1 Сингапурский доллар
|1.1917
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3186
|1 Турецкая лира
|0.2448
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5812
|1 Новозеландский доллар
|1.0180
|Золото (1 унция)
|2868.3250
|Серебро (1 унция)
|25.8323
|Платина (1 унция)
|1304.6140
|Палладий (1 унция)
|3668.5150