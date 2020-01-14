​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8932 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0278 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8932
|1 Российский рубль
|0.0278
|1 Австралийский доллар
|1.1733
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8037
|1 Бразильский реал
|0.4104
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1472
|1 Чешская крона
|0.0751
|100 Чилийских песо
|0.2193
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2533
|1 Грузинский лари
|0.5893
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2089
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1798
|1 Швейцарский франк
|1.7507
|1 Израильский шекель
|0.4907
|1 Канадский доллар
|1.3019
|1 Кувейтский динар
|5.6014
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4187
|1 Мексиканское песо
|0.0904
|1 Молдавский лей
|0.0977
|1 Египетский фунт
|0.1068
|1 Норвежская крона
|0.1914
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4473
|1 Сингапурский доллар
|1.2623
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3461
|1 Турецкая лира
|0.2893
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0704
|100 Японских йен
|1.5445
|1 Новозеландский доллар
|1.1262
|Золото (1 унция)
|2616.2745
|Серебро (1 унция)
|30.2419
|Платина (1 унция)
|1647.2150
|Палладий (1 унция)
|3618.0505
Kənan SadıqovАвтор новости