​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8932 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0278 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8932 1 Российский рубль 0.0278 1 Австралийский доллар 1.1733 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8037 1 Бразильский реал 0.4104 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1182 100 Вон Республики Корея 0.1472 1 Чешская крона 0.0751 100 Чилийских песо 0.2193 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2533 1 Грузинский лари 0.5893 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2089 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1798 1 Швейцарский франк 1.7507 1 Израильский шекель 0.4907 1 Канадский доллар 1.3019 1 Кувейтский динар 5.6014 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4187 1 Мексиканское песо 0.0904 1 Молдавский лей 0.0977 1 Египетский фунт 0.1068 1 Норвежская крона 0.1914 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4473 1 Сингапурский доллар 1.2623 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3461 1 Турецкая лира 0.2893 1 Тайваньский доллар 0.0569 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0704 100 Японских йен 1.5445 1 Новозеландский доллар 1.1262 Золото (1 унция) 2616.2745 Серебро (1 унция) 30.2419 Платина (1 унция) 1647.2150 Палладий (1 унция) 3618.0505