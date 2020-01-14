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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8932 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0278 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8932
1 Российский рубль 0.0278
1 Австралийский доллар 1.1733
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8037
1 Бразильский реал 0.4104
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1182
100 Вон Республики Корея 0.1472
1 Чешская крона 0.0751
100 Чилийских песо 0.2193
1 Китайский юань 0.2473
1 Датская крона 0.2533
1 Грузинский лари 0.5893
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2089
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1798
1 Швейцарский франк 1.7507
1 Израильский шекель 0.4907
1 Канадский доллар 1.3019
1 Кувейтский динар 5.6014
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4187
1 Мексиканское песо 0.0904
1 Молдавский лей 0.0977
1 Египетский фунт 0.1068
1 Норвежская крона 0.1914
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4473
1 Сингапурский доллар 1.2623
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3461
1 Турецкая лира 0.2893
1 Тайваньский доллар 0.0569
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0704
100 Японских йен 1.5445
1 Новозеландский доллар 1.1262
Золото (1 унция) 2616.2745
Серебро (1 унция) 30.2419
Платина (1 унция) 1647.2150
Палладий (1 унция) 3618.0505
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