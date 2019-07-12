​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9162 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9162
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1892
|1 Аргентинское песо
|0.0407
|1 Белорусский рубль
|0.8355
|1 Бразильский реал
|0.4528
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1219
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0748
|100 Чилийских песо
|0.2495
|1 Китайский юань
|0.2474
|1 Датская крона
|0.2566
|1 Грузинский лари
|0.5979
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1321
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1815
|1 Швейцарский франк
|1.7183
|1 Израильский шекель
|0.4789
|1 Канадский доллар
|1.3040
|1 Кувейтский динар
|5.5884
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4135
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0956
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1995
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4490
|1 Сингапурский доллар
|1.2521
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3537
|1 Турецкая лира
|0.2989
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5694
|1 Новозеландский доллар
|1.1362
|Золото (1 унция)
|2393.0730
|Серебро (1 унция)
|25.7306
|Платина (1 унция)
|1402.9930
|Палладий (1 унция)
|2645.2850
Vüsal NəbiyevАвтор новости