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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9162 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9162
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1892
1 Аргентинское песо 0.0407
1 Белорусский рубль 0.8355
1 Бразильский реал 0.4528
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1219
100 Вон Республики Корея 0.1444
1 Чешская крона 0.0748
100 Чилийских песо 0.2495
1 Китайский юань 0.2474
1 Датская крона 0.2566
1 Грузинский лари 0.5979
1 Гонконгский доллар 0.2174
1 Индийская рупия 0.0248
1 Британский фунт стерлингов 2.1321
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1815
1 Швейцарский франк 1.7183
1 Израильский шекель 0.4789
1 Канадский доллар 1.3040
1 Кувейтский динар 5.5884
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4135
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0956
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1995
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4490
1 Сингапурский доллар 1.2521
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3537
1 Турецкая лира 0.2989
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0657
100 Японских йен 1.5694
1 Новозеландский доллар 1.1362
Золото (1 унция) 2393.0730
Серебро (1 унция) 25.7306
Платина (1 унция) 1402.9930
Палладий (1 унция) 2645.2850
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