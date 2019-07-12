​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9162 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9162 1 Российский рубль 0.0270 1 Австралийский доллар 1.1892 1 Аргентинское песо 0.0407 1 Белорусский рубль 0.8355 1 Бразильский реал 0.4528 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1219 100 Вон Республики Корея 0.1444 1 Чешская крона 0.0748 100 Чилийских песо 0.2495 1 Китайский юань 0.2474 1 Датская крона 0.2566 1 Грузинский лари 0.5979 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0248 1 Британский фунт стерлингов 2.1321 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1815 1 Швейцарский франк 1.7183 1 Израильский шекель 0.4789 1 Канадский доллар 1.3040 1 Кувейтский динар 5.5884 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4135 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0956 1 Египетский фунт 0.1023 1 Норвежская крона 0.1995 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4490 1 Сингапурский доллар 1.2521 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3537 1 Турецкая лира 0.2989 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5694 1 Новозеландский доллар 1.1362 Золото (1 унция) 2393.0730 Серебро (1 унция) 25.7306 Платина (1 унция) 1402.9930 Палладий (1 унция) 2645.2850