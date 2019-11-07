​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8800 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8800 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1674 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8318 1 Бразильский реал 0.4172 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1146 100 Вон Республики Корея 0.1465 1 Чешская крона 0.0736 100 Чилийских песо 0.2294 1 Китайский юань 0.2422 1 Датская крона 0.2516 1 Грузинский лари 0.5737 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.1833 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1764 1 Швейцарский франк 1.7128 1 Израильский шекель 0.4867 1 Канадский доллар 1.2883 1 Кувейтский динар 5.5990 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4101 1 Мексиканское песо 0.0887 1 Молдавский лей 0.0977 1 Египетский фунт 0.1054 1 Норвежская крона 0.1851 100 Узбекских сум 0.0150 1 Польский злотый 0.4408 1 Сингапурский доллар 1.2500 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3397 1 Турецкая лира 0.2953 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0690 100 Японских йен 1.5640 1 Новозеландский доллар 1.0794 Золото (1 унция) 2535.4735 Серебро (1 унция) 29.9718 Платина (1 унция) 1579.3340 Палладий (1 унция) 3054.0670