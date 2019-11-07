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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8800 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8800
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1674
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8318
1 Бразильский реал 0.4172
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1146
100 Вон Республики Корея 0.1465
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2294
1 Китайский юань 0.2422
1 Датская крона 0.2516
1 Грузинский лари 0.5737
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.1833
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1764
1 Швейцарский франк 1.7128
1 Израильский шекель 0.4867
1 Канадский доллар 1.2883
1 Кувейтский динар 5.5990
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4101
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0977
1 Египетский фунт 0.1054
1 Норвежская крона 0.1851
100 Узбекских сум 0.0150
1 Польский злотый 0.4408
1 Сингапурский доллар 1.2500
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3397
1 Турецкая лира 0.2953
1 Тайваньский доллар 0.0559
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0690
100 Японских йен 1.5640
1 Новозеландский доллар 1.0794
Золото (1 унция) 2535.4735
Серебро (1 унция) 29.9718
Платина (1 унция) 1579.3340
Палладий (1 унция) 3054.0670
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