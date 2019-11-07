​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8800 маната, курс рубля – на 0,37% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8800
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1674
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8318
|1 Бразильский реал
|0.4172
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1146
|100 Вон Республики Корея
|0.1465
|1 Чешская крона
|0.0736
|100 Чилийских песо
|0.2294
|1 Китайский юань
|0.2422
|1 Датская крона
|0.2516
|1 Грузинский лари
|0.5737
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1833
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1764
|1 Швейцарский франк
|1.7128
|1 Израильский шекель
|0.4867
|1 Канадский доллар
|1.2883
|1 Кувейтский динар
|5.5990
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4101
|1 Мексиканское песо
|0.0887
|1 Молдавский лей
|0.0977
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1851
|100 Узбекских сум
|0.0150
|1 Польский злотый
|0.4408
|1 Сингапурский доллар
|1.2500
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3397
|1 Турецкая лира
|0.2953
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0690
|100 Японских йен
|1.5640
|1 Новозеландский доллар
|1.0794
|Золото (1 унция)
|2535.4735
|Серебро (1 унция)
|29.9718
|Платина (1 унция)
|1579.3340
|Палладий (1 унция)
|3054.0670
Kənan SadıqovАвтор новости