​Курс казахстанской национальной валюты упал до исторического минимума

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Курс доллара на утренних торгах на Казахстанской фондовой бирже впервые превысил отметку 370 тенге и вырос до 372,58 тенге. По информации с биржи, общий объем торгов составил 81, 4 млн. долларов.

Как сообщает Report, в пунктах обмена валют Астаны и Алматы наличный курс продажи доллара равен 375,5 тенге.

Отметим, что 20 августа 2015 года Казахстан перешел к режиму плавающего курса. Последний исторический антирекорд был зафиксирован 12 января и составил 367,61 тенге/доллар.