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    ​Курс казахстанской национальной валюты упал до исторического минимума

    В пунктах обмена валют Астаны и Алматы наличный курс продажи доллара равен 375,5 тенге

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Курс доллара на утренних торгах на Казахстанской фондовой бирже впервые превысил отметку 370 тенге и вырос до 372,58 тенге. По информации с биржи, общий объем торгов составил 81, 4 млн. долларов.

    Как сообщает Report, в пунктах обмена валют Астаны и Алматы наличный курс продажи доллара равен 375,5 тенге.

    Отметим, что 20 августа 2015 года Казахстан перешел к режиму плавающего курса. Последний исторический антирекорд был зафиксирован 12 января и составил 367,61 тенге/доллар. 

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