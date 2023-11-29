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Курс биткоина установил рекорд с начала года

Курс биткоина установил рекорд с начала года Курс биткоина (BTC) превысил отметку в 38 тыс. долларов. Это новый годовой максимум.
Финансы
29 ноября 2023 г. 12:58
Курс биткоина установил рекорд с начала года

Курс биткоина (BTC) превысил отметку в 38 тыс. долларов. Это новый годовой максимум.

Как передает Report, в последний раз цена биткоина превышала эту отметку в мае 2022 года. За год курс криптовалюты вырос почти на 133%.

По данным платформы Coinmarketcap, стоимость биткоина составляла примерно 38 390 долларов.

В списке лидеров токен Solana (SOL) (за сутки рост составил 8,3%). Затем идет Dogecoin (DOGE) - 4,5%, Cardano (ADA) - 3,5%, Tron (TRX) - 2,6%.

Согласно прогнозам аналитиков, по итогам года, биткоин вырастет до 42-45 тыс. долларов. Одним из факторов роста может быть регистрация нового Ethereum ETF траста BlackRock.

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Версия на английском языке Bitcoin retakes $38,000 while rate cut expectations increase

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