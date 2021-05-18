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Крупнейший лоукостер Европы получил 1 миллиард долларов убытка

Крупнейший лоукостер Европы получил 1 миллиард долларов убытка На перевозке каждого пассажира авиакомпания теряла в среднем почти по 30 евро
Финансы
18 мая 2021 г. 09:42
Крупнейший лоукостер Европы получил 1 миллиард долларов убытка

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair вместе с дочерними компаниями из-за пандемии коронавируса и ограничений на путешествия получил 815 млн евро убытка (около 990 млн долларов США) по итогам 2021 финансового года (с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года).

Как передает Report со ссылкой на отраслевое издание avianews.com, согласно опубликованной отчетности компании, ее пассажиропоток за год упал на 81% – со 148,6 млн человек до 27,5 млн человек.

Таким образом, на перевозке каждого пассажира авиакомпания теряла в среднем почти по 30 евро.

При этом Ryanair сократил операционные расходы на 66%, но его выручка упала сильнее – на 81%. Из-за разных ограничений на путешествия самолеты лоукостера летали заполненными только на 71% – этот показатель считается низким даже для дорогих классических авиаперевозчиков. Фактически, из 189 мест в самолетах Ryanair на каждом рейсе в среднем пустовали 55. Годом ранее в салонах Ryanair были заполнены 95% мест, и лоукостер смог заработать 1 млрд евро прибыли в 2020 финансовом году.

Средний тариф Ryanair в 2021 финансовом году составил 37,7 евро, доход с пассажира от продажи дополнительных услуг – 21,8 евро. В итоге средний доход с пассажира составил 59,5 евро.

Для снижения расходов Ryanair приземлил значительную часть своего флота, сократил персонал, уменьшил зарплаты оставшимся сотрудникам и принял участие в правительственных программах, которые помогли с выплатой зарплат.

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