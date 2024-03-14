Кристина Дорош: Азербайджан крупный рынок и стратегический партнер для Visa

Азербайджан - крупный рынок и стратегический партнер для компании Visa.

Азербайджан - крупный рынок и стратегический партнер для компании Visa.

Как сообщает Report, об этом старший вице-президент и региональный менеджер Visa Кристина Дорош заявила на проходящем в Баку мероприятии "Visa Cashless Forum 2024 - Цифровой Азербайджан".

Представитель компании отметила, что глобальная задача Visa заключается в переводе платежей в цифровой формат, внедрении инноваций и обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов.

"Visa работает в Азербайджане с 1997 года, и на протяжении всего этого периода предлагала инновационные решения и инвестировала средства. Сотрудничество с правительством Азербайджана, Центральным банком и финансовыми институтами страны позволяет Visa внедрять новые инновации в сфере платежей и делать платежи более удобными и безопасными для жителей Азербайджана", - сказала она.