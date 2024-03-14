О нас

Кристина Дорош: Азербайджан крупный рынок и стратегический партнер для Visa

Кристина Дорош: Азербайджан крупный рынок и стратегический партнер для Visa Азербайджан - крупный рынок и стратегический партнер для компании Visa.
Финансы
14 марта 2024 г. 11:04
Кристина Дорош: Азербайджан крупный рынок и стратегический партнер для Visa

Азербайджан - крупный рынок и стратегический партнер для компании Visa.

Как сообщает Report, об этом старший вице-президент и региональный менеджер Visa Кристина Дорош заявила на проходящем в Баку мероприятии "Visa Cashless Forum 2024 - Цифровой Азербайджан".

Представитель компании отметила, что глобальная задача Visa заключается в переводе платежей в цифровой формат, внедрении инноваций и обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов.

"Visa работает в Азербайджане с 1997 года, и на протяжении всего этого периода предлагала инновационные решения и инвестировала средства. Сотрудничество с правительством Азербайджана, Центральным банком и финансовыми институтами страны позволяет Visa внедрять новые инновации в сфере платежей и делать платежи более удобными и безопасными для жителей Азербайджана", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kristina Doroş: "Azərbaycan "Visa"nın strateji tərəfdaşıdır"

Другие новости из категории

ЦБА: Одна из главных стратегических целей - создание конкурентоспособной платежной экосистемы
ЦБА: Одна из главных стратегических целей - создание конкурентоспособной платежной экосистемы
14 марта 2024 г. 11:02
В Азербайджане каждая четвертая операция через POS-терминалы осуществляется посредством ApplePay и GooglePay
В Азербайджане каждая четвертая операция через POS-терминалы осуществляется посредством ApplePay и GooglePay
14 марта 2024 г. 10:41
Visa и Фонд развития образования подписали соглашение о сотрудничестве
Visa и Фонд развития образования подписали соглашение о сотрудничестве
14 марта 2024 г. 10:40
ЦБА: Объем операций мобильного банкинга в Азербайджане вырос вдвое
ЦБА: Объем операций мобильного банкинга в Азербайджане вырос вдвое
14 марта 2024 г. 10:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2024)
14 марта 2024 г. 09:21
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2024)
14 марта 2024 г. 08:54
Госслужба по имущественным вопросам увеличила выплаты в бюджет на 24%
Госслужба по имущественным вопросам увеличила выплаты в бюджет на 24%
13 марта 2024 г. 15:43
На повышение зарплат должностных лиц налоговых органов будет потрачено 5 млн манатов
На повышение зарплат должностных лиц налоговых органов будет потрачено 5 млн манатов
13 марта 2024 г. 13:29
Euroclear продал 3% акций Euronext госструктурам Бельгии, Италии и Франции
Euroclear продал 3% акций Euronext госструктурам Бельгии, Италии и Франции
13 марта 2024 г. 13:15
В Азербайджане инвестиции в экономику выросли более чем на 15%
В Азербайджане инвестиции в экономику выросли более чем на 15%
13 марта 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi