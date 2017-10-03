Кредитные обязательства Azersu увеличились на 19%

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Кредитные обязательства ОАО Azersu на 1 января этого года составили 421,929 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества, это на 18,8% больше, чем на 1 января прошлого года.

За отчетный период текущий кредитный портфель Azersu увеличился на 17,4%, до 42,815 млн манатов, долгосрочные кредиты - на 18,9%, до 379,114 млн манатов.

На конец прошлого года кредитные задолженности Azersu перед Всемирным банком составили 55,72 млн манатов, немецким госбанком KfW 46,698 млн манатов, французским корпоративным и инвестиционным банком Natixis - 51,778 млн манатов, Азиатским банком развития (АБР) - 13,238 млн манатов, Международным банком Азербайджана - 215,556 млн манатов, министерством финансов - 38,939 млн манатов. Средства у министерства заимствованы в 2016 году.

В прошлом году Azersu сократил текущие кредитные обязательства перед другими организациями, а также погасил задолженность в 636 тыс. манатов перед Kapital Bank. Что касается долгосрочных обязательств, долг перед Всемирным банком и АБР сократился, а задолженность перед другими организациями увеличилась.

Министерство финансов выдало кредит акционерному обществу беспроцентно, МБА – под 1%, Kapital Bank – 8%, АБР - 2,5%, Natixis - 2,45%, Всемирный банк и KfW - по 0,75% годовых.

Напомним, Azersu действует с 1995 года.