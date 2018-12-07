Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана увеличился на 68 823 человека или 1,1% и на 1 ноября 2018 года составил 6 298 989 человек.

Как сообщает Report со ссылкой Центробанк Азербайджана (ЦБА), из них 6 198 830 человек являются физическими, 100 609 человек – юридическими лицами.

В октябре число физических лиц возросло на 67 784 человек или 1,1%, юридических - 1 039 или 1% .

Количество банковских клиентов – индивидуальных предпринимателей также увеличилось на 3 356 человек или 1,3%, до 258 498 человек.

По сравнению с показателем на начало года число клиентов банков возросло на 526 949 человек или 9,1%.