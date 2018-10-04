Китай намерен ослабить доллар США

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Китай собирается избавиться от госдолга США на три миллиарда долларов.

Как сообщает Reportсо ссылкой на lenta.ru, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, правительство страны уже дало соответствующее поручение национальным и мировым инвестбанкам. Они должны будут собрать необходимый объем бумаг и предложить их новым покупателям.

К продаже будут предложены казначейские облигации США со сроками погашения в 5, 10 и 30 лет.

Это будет уже вторая распродажа Китаем американских бумаг в 2018 году и всего третья с 2004 года. В июле Пекин уже избавился от облигаций на 7,7 млрд долларов.

Как пишет издание, если Китаю удастся найти покупателей, это произойдет на фоне торговой войны с США и перехода инвесторов в американскую экономику. Таким образом, цена облигаций, которая в последние месяцы росла, снизится, а доходность - вырастет. Полученные доллары Китай, скорее всего, тоже продаст, что приведет к снижению курса американской валюты.

Тем не менее Китай останется крупнейшим иностранным инвестором в госдолг США. На данный момент он владеет бумагами на 1,17 трлн долларов.