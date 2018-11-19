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    Китай и Индонезия заключили договор о свопе в нацвалютах

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Центробанки Китая и Индонезии подписали соглашение о свопе в национальных валютах.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Народного банка Китая.

    Объем своп-линии составит 200 млрд юаней, или 440 трлн индонезийских рупий, что составляет около $28,8 млрд. Соглашение будет действовать три года и может быть продлено при согласии обеих сторон.

    "Оно подписано с целью содействия торговле и инвестициям двух стран, а также поддержания стабильности финансового рынка", - указывается в документе.

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