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Карты "Мир" перестали принимать банки Вьетнама и Казахстана

Карты "Мир" перестали принимать банки Вьетнама и Казахстана Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты платежной системы "Мир".
Финансы
21 сентября 2022 г. 11:29
Карты Мир перестали принимать банки Вьетнама и Казахстана

Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты платежной системы "Мир".

Об этом передает Report со ссылкой на "Известия".

В call-центре вьетнамского банка BIDV изданию рассказали, что кредитная организация обслуживает карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay. Платежной системы "Мир" в этом списке больше нет.

Перестали принимать эти карты и в Народном банке Казахстана (Халык Банк). В его call-центре уточнили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Ранее турецкие банки заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами Минфинансов США (OFAC).

Ранее Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир", сообщил "Интерфакс".

"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир", но, конечно, сталкиваемся со сложностями, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. И такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная постоянная работа", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна.

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