Министр финансов Азербайджана о возможном пересмотре бюджетных прогнозов

Как правило, примерно в середине года, правительство рассматривает итоги прошедшего периода, то есть четырех месяцев. Пока итоги неплохие.

Примерно в середине года, правительство рассматривает итоги прошедшего периода, то есть четырех месяцев. Пока итоги неплохие.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, комментируя возможный пересмотр бюджета в этом году из-за изменений цен на нефть на мировых рынках относительной заложенной в бюджетных прогнозах.

"Ничего нельзя исключать. Как правило, примерно в середине года мы рассматриваем итоги прошедшего периода, то есть четырех месяцев. Итоги неплохие. Рост валового внутреннего продукта отмечен в ненефтяном секторе, он достаточно высокий. Имеются неплохие дополнительные доходы и из нефтяного сектора, как по линии налоговых поступлений, так и по линии таможенных", - сказал министр.

По его словам, на рынке цена на нефть выше, чем заложено в бюджетных прогнозах.

Как известно, в этом году государственный бюджет Азербайджана верстался из расчета 60 долларов за баррель.

"Соответственно, от нефтяного сектора дополнительные доходы будут также учтены. Кроме нефти, у нас есть доходы от газа", - заявил министр финансов.

В газовой сфере на международных рынках цена очень волатильна, заметил С. Шарифов, добавив, что в последнее время цены на газ начали снижаться.

"С учетом всего сказанного сегодня ведутся определенные подсчеты. И поэтому, как заведено, когда есть дополнительные доходы и есть возможность использовать их на те проекты, которые необходимо осуществлять без ущерба макроэкономической стабильности, без ущерба среднесрочной, макрофискальной устойчивости, в этом случае принимаются решения. Я думаю, что и в этот раз, наверное, такое решение будет принято на соответствующем уровне", - сказал министр.