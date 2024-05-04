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Хуцишвили: В Тбилиси в рамках встречи АБР обсуждается геополитика и изменение климата

Хуцишвили: В Тбилиси в рамках встречи АБР обсуждается геополитика и изменение климата Эта 57-я ежегодная встреча призвана решить вопросы, связанные с геополитикой, климатическими проблемами, равенством и другими целями. Сотрудничество с АБР внесло значительные изменения в сотрудничество между странами-членами.
Финансы
4 мая 2024 г. 11:07
Хуцишвили: В Тбилиси в рамках встречи АБР обсуждается геополитика и изменение климата

Это 57-я ежегодное собрание АБР призвано решить вопросы, связанные с геополитикой, климатическими проблемами, равенством и другими важными вопросами мировой повестки. Сотрудничество с АБР внесло значительные изменения в сотрудничество между странами-членами этого банка.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая на открытии сессии Совета управляющих Азиатского банка развития в Тбилиси.

"Мы проводим это мероприятие в качестве новой страны-кандидата в члены ЕС, что является важной вехой, преодоленной на пути к возвращению к европейским корням с момента обретения независимости. Мы также дорожим и высоко ценим нашу роль в Среднем коридоре",- сказал он.

По словам министра, сотрудничество с АБР и его поддержка привели к значительным изменениям в странах присутствия. Но проблемы остаются, что делает роль банка в оказании помощи странам присутствия еще более важной.

"Чтобы построить мост к светлому будущему, часто необходимы сильная региональная синергия и тесное сотрудничество с партнерами по развитию. Я желаю всем вам и нашему сотрудничеству больших успехов в решении этой задачи",- добавил Хуцишвили.

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Версия на азербайджанском языке ADB-nin Tbilisidə keçirilən iclası çərçivəsində geosiyasət və iqlim dəyişikliyi müzakirə olunur

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