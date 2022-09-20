Турецкий DenizBank вслед за Turkiye Is Bankasi отказался обслуживать карты "Мир"

Турецкий DenizBank A.Ş. приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Турецкий DenizBank A.Ş. приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Как сообщает источник FT, банк заморозил операции в конце прошлой недели.

В понедельник крупнейший банк Turkiye Is Bankasi также приостановил прием данной системы, сообщив, что изучают заявление OFАС.

При этом другой турецкий банк - Ziraat Bankası A.Ş. заявил, что продолжает обслуживать карты "Мир".

Ранее OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСКП), финансовые организации рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций. При этом отмечалось, что сама Нацсистема не подпадает под санкции, но ее руководитель Владимир Комлев добавлен в список блокирующих санкций.

Отметим, что на прошлой неделе ряд российских СМИ сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать оплату картами "Мир" из-за риска вторичных санкций. В настоящее время информация о странах, где принимаются данные карты, на сайте НСПК недоступна.