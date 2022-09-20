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Турецкий DenizBank вслед за Turkiye Is Bankasi отказался обслуживать карты "Мир"

Турецкий DenizBank вслед за Turkiye Is Bankasi отказался обслуживать карты "Мир" Турецкий DenizBank A.Ş. приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Финансы
20 сентября 2022 г. 10:47
Турецкий DenizBank вслед за Turkiye Is Bankasi отказался обслуживать карты Мир

Турецкий DenizBank A.Ş. приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Как сообщает источник FT, банк заморозил операции в конце прошлой недели.

В понедельник крупнейший банк Turkiye Is Bankasi также приостановил прием данной системы, сообщив, что изучают заявление OFАС.

При этом другой турецкий банк - Ziraat Bankası A.Ş. заявил, что продолжает обслуживать карты "Мир".

Ранее OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСКП), финансовые организации рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций. При этом отмечалось, что сама Нацсистема не подпадает под санкции, но ее руководитель Владимир Комлев добавлен в список блокирующих санкций.

Отметим, что на прошлой неделе ряд российских СМИ сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать оплату картами "Мир" из-за риска вторичных санкций. В настоящее время информация о странах, где принимаются данные карты, на сайте НСПК недоступна.

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Версия на английском языке Turkiye’s DenizBank, following Isbank, refuses to service Mir cards

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