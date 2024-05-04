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Вице-президент: Новая операционная модель АБР сфокусирована на климате и частном секторе

Вице-президент: Новая операционная модель АБР сфокусирована на климате и частном секторе Новая операционная модель Азиатского банка развития, которая была разработана в 2023 году, выделяет вопросы борьбы с изменением климата и развитие частного сектора в качестве основных.
Финансы
4 мая 2024 г. 17:07
Вице-президент: Новая операционная модель АБР сфокусирована на климате и частном секторе

Новая операционная модель Азиатского банка развития, которая была разработана в 2023 году, выделяет вопросы борьбы с изменением климата и развития частного сектора в качестве основных.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила вице-президент АБР по секторам Фатима Ясмин в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"На COP28 мы представили План действий АБР по изменению климата на 2023-2030 годы, который определяет наш путь для ускоренного принятия региональных мер в этой сфере”,- сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Vitse-prezident: “ADB-nin yeni əməliyyat modeli iqlim və özəl sektora diqqət yetirir”

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