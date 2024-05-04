Вице-президент: Новая операционная модель АБР сфокусирована на климате и частном секторе

Новая операционная модель Азиатского банка развития, которая была разработана в 2023 году, выделяет вопросы борьбы с изменением климата и развитие частного сектора в качестве основных.

Новая операционная модель Азиатского банка развития, которая была разработана в 2023 году, выделяет вопросы борьбы с изменением климата и развития частного сектора в качестве основных.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила вице-президент АБР по секторам Фатима Ясмин в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"На COP28 мы представили План действий АБР по изменению климата на 2023-2030 годы, который определяет наш путь для ускоренного принятия региональных мер в этой сфере”,- сказала она.