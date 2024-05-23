Самир Шарифов прокомментировал мнение о высоком уровне внутреннего госдолга

Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал слова депутата Вахида Ахмедова о том, что внутренний государственный слишком высок.

Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал слова депутата Вахида Ахмедова о том, что внутренний государственный долг Азербайджана слишком высок.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Шарифов напомнил, что в ходе процесса оздоровления ОАО "Международный банк Азербайджана" небанковская кредитная организация "Aqrarkredit" приобрела его токсичные активы.

"Затем она привлекла кредит из Центрального банка Азербайджана. Мы купили токсичные активы по балансовой стоимости. Теперь мы возвращаем их по рыночной цене, в результате чего возникает долг. Кроме того, общая стоимость государственных ценных бумаг достигла 7 млрд манатов. Они являются важным, самым высоким инвестиционным инструментом для финансовых рынков. Мы также призываем наших граждан инвестировать в эти инструменты. Наш внутренний и внешний долг в настоящее время составляет менее 23% ВВП. Считаю, что мы проводим достаточно консервативную политику", - сказал он.