Вугар Гюльмамедов: В прошлом году Азербайджан не привлекал внешние заимствования

В 2023 году в Азербайджане верхний предел внешних заимствований был установлен в эквиваленте 750 млн манатов, однако в этом периоде заимствования не привлекались.

В 2023 году в Азербайджане верхний предел внешних заимствований был установлен в эквиваленте 750 млн манатов, однако в этом периоде заимствования не привлекались.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В прошлом году лимит внутренних заимствований был установлен на уровне 1,8 млрд манатов, из них использовано 1,7 млрд манатов", - добавил он.