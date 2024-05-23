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Вугар Гюльмамедов: В прошлом году Азербайджан не привлекал внешние заимствования

Вугар Гюльмамедов: В прошлом году Азербайджан не привлекал внешние заимствования В 2023 году в Азербайджане верхний предел внешних заимствований был установлен в эквиваленте 750 млн манатов, однако в этом периоде заимствования не привлекались.
Финансы
23 мая 2024 г. 12:58
Вугар Гюльмамедов: В прошлом году Азербайджан не привлекал внешние заимствования

В 2023 году в Азербайджане верхний предел внешних заимствований был установлен в эквиваленте 750 млн манатов, однако в этом периоде заимствования не привлекались.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В прошлом году лимит внутренних заимствований был установлен на уровне 1,8 млрд манатов, из них использовано 1,7 млрд манатов", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Azərbaycan ötən il xaricdən borc almayıb"

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